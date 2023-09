"Fettes Brot"-Fans von Abschied enttäuscht: "Riesenverarsche und Abzocke"

Hamburg - Nach dem endgültigen Aus von "Fettes Brot" sitzt der Frust bei vielen Fans der Hip-Hop-Band tief. Auslöser ist das zweitägige "Brotstock"-Festival am vergangenen Wochenende auf der Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg .

Machten 31 Jahre zusammen als "Fettes Brot" Rapmusik: Martin "Doktor Rentz" Vandreier (v.l.n.r.), Boris "König Boris" Lauterbach und Björn "Björn Beton" Warns. © Christian Charisius/dpa

"Was als 30 Stunden Festival angekündigt war, entpuppte sich als die größte Verarsche überhaupt", hieß es in den Kommentaren dazu auf Facebook. Statt abwechslungsreichem Programm habe es am zweiten Tag die komplette Wiederholung gegeben.

"Die gleiche Setlist, Eure Moderationen und Witze konnten wir mitsprechen." Auch ein anderer Fan meckerte: "Es war eine Riesenverarsche und Abzocke." Es habe zweimal fast das gleiche Programm gegeben. Die Kritik traf den Nerv vieler, wenn auch nicht aller Konzertbesucher.

Fans konnten sich vorab entscheiden, ob sie Einzelkarten für einen der beiden letzten Auftritte am Freitag oder Samstag oder ein Kombiticket für beide Tage kaufen. In Anlehnung an das legendäre "Woodstock"-Festival wurden die beiden Konzertabende als "Brotstock" bezeichnet.

Es sollte das Finale des Abschieds von "Fettes Brot" nach 31 Jahren Bandgeschichte werden. Pro Abend war Platz für 25.000 Menschen auf der Trabrennbahn.

Auf Instagram wurde das Event im Oktober vergangenen Jahres als großes Spektakel angekündigt. "Der letzte Tag mit 'Fettes Brot' hat 30 Stunden", hieß es und weiter: "Tragt in eure Kalender Abwesenheit ein für Freitag-Abend bis Sonntag-Morgen."