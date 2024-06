Im Mai noch "Hip-Hop-Künstler des Jahres": Rap-Star (†26) erschossen!

C. Gambino (†26) war für seine schwarze Maske und seinen Rap bekannt und in Schweden ein Star. © Screenshot/Instagram/_cgambino

Der 26-jährige C. Gambino, der auch als "der maskierte Rapper" bekannt war, wurde am Dienstagabend in einem Parkhaus niedergeschossen, wie die Polizei am Mittwoch erklärte.

Der Künstler mit dem bürgerlichem Namen Karar Ramada war im Mai in Schweden zum Hip-Hop-Künstler des Jahres gekürt worden.

Auf Fotos vom Tatort waren mehrere Einschusslöcher in einer Tür des Parkhauses zu sehen. Der Mord "stehe in Zusammenhang mit einem Konflikt zwischen Banden", und der Rapper sei der Polizei bekannt gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

Es seien Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet worden. Festnahmen habe es bisher noch nicht gegeben.