Missbrauch, Menschenhandel, Zuhälterei: Rapper muss lebenslang in den Knast! Auch seine Mutter ist schuldig

Atlanta (USA) - Ein Leben hinter Gittern statt im Studio und auf der Bühne: US-Rapper Cash Out (34) wurde in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe sowie weiteren 70 Jahren Haft verurteilt! Gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Cousin soll er Menschenhandel und Zuhälterei betrieben haben.