Moses Pelham als Vorsänger im Kinderchor? Community feiert dieses Foto!

Dieses Foto (r.) zeigt einen der ersten großen Auftritte von Moses Pelham (53). © Bild-Montage: Helmut Fricke/dpa, Instagram/Moses Pelham

Normalerweise sind dies Aufnahmen aus seiner Karriere als Mitglied des Rödelheim Hartreim Projekts oder der Band Glashaus sowie als Solokünstler. Ab und an gibt es auch mal ein Bild aus seiner Jugend in den 1980er Jahren. Dieses Mal ist er in der Zeit allerdings besonders weit zurückgereist.

"Neulich beim Open Air", schreibt er zu einem Bild, das Moses im Grundschulalter vor einem Kinderchor am Mikrofon stehend und inbrünstig singend zeigt. Die damals noch vorhandenen Haare trägt er stilsicher im Afrolook. Als Ortsmarke gibt er seine Heimat an, den Frankfurter Stadtteil Rödelheim.

Viele Follower lachen über das "neulich", denn wie Moses mit einem gesetzten Hashtag zeigt, ist dieses "neulich" tatsächlich das Jahr 1978. Ansonsten findet die Community das Foto natürlich herzallerliebst.

"Oh my goodness how sweet is this? I love it!" (dt.:"Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Ich liebe es!"), schreibt eine Followerin.



Andere Fans finden, dass sich da offenbar schon der weitere Lebensweg von Moses als Musiker angedeutet hat. "Da war schon alles klar!" oder "Früh übt sich", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte.