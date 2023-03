Perfekt imitiert: Rapper nimmt Capital Bra und Co. aufs Korn

So fehlt bei der Capital-Bra-Imitation weder das rollende R noch der charakteristische "Lelele"-Singsang. Haftbefehl kommt in der Blumio-Version wiederum mit klassischem Frankfurt-Dialekt und harten Texten ("Ich f*ck dein Abitur, mach dich weg, Schlaubi") um die Ecke.

In dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Track und dem dazugehörigen Musikvideo parodiert Blumio nicht nur die Stimmen von Capi und Hafti, sondern passt auch die Texte an deren spezifischen Schreibstil an.

Der in Hilden geborene Rapper wuchs in Düsseldorf auf, dort gibt es die größte japanische Gemeinde in ganz Deutschland. Seine Fans schätzen Blumio vor allem für die humorvollen und intelligenten Texte. Inzwischen lebt der 38-Jährige in Japan, wo er sich in der dortigen Musik-Szene mit Raps auf Japanisch einen Namen gemacht hat.

Mit seinem neusten Projekt kehrt Blumio nun zu seinen Wurzeln zurück: Er will eine ganze EP in dem Imitations-Stil veröffentlichen. In Anlehnung an seinen alten Hit soll die Platte den Titel "Meine Lieblingsrapper" tragen.

Und auf welche Parodien dürfen sich die Fans künftig freuen? Das will der Wahl-Japaner noch nicht verraten. Zwar sind auf dem bereits veröffentlichten Cover alle der insgesamt zehn parodierten Rapper abgebildet. Doch abgesehen von Capi und Hafti sind alle anderen Künstler aktuell noch unkenntlich gemacht.

Das Geheimnis, um wem es sich bei den übrigen acht Imitationen handelt, wird Blumio wohl erst nach und nach lüften.