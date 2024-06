"Rock im Park" endet: Festival-Besucher feiern Fluthelfer

Der Abendhimmel leuchtet über dem Festival-Gelände von "Rock im Park". © Daniel Karmann/dpa

Die Einsatzkräfte sprachen am Sonntag von einem bisher friedlichen Festival. Die Rettungskräfte mussten Feierende vor allem wegen Insektenstichen, kleinerer Verletzungen und Kreislaufproblemen behandeln.

Am letzten Festivaltag strömten die Menschen bereits um die Mittagszeit vor die Bühnen. Manchen sah man da schon die Erschöpfung nach drei Tagen Dauer-Party an. "Wir sind tot, aber glücklich", sagte eine 28-Jährige, die bereits am Donnerstag aus Braunschweig zu Rock im Park gereist war. "Meine Füße sind blutig - so viel habe ich getanzt", ergänzte ihre ein Jahr ältere Freundin.

Rund 70 Bands standen an den drei Tagen auf den drei Bühnen. Zum Abschluss am Sonntagabend sollten unter anderem die Berliner Punkrocker Die Ärzte, die US-Rockband Queens Of The Stone Age und die Metal-Band Avenged Sevenfold spielen. In der Eifel stieg seit Freitag zeitgleich das Zwillingsfestival Rock am Ring, bei dem zeitversetzt dieselben Bands spielten.

Viele Bands gingen bei ihren Auftritten auf Tuchfühlung mit ihren Fans. So ließen die Leoniden ein Klavier in die Menge vor der Bühne tragen, wo Sänger Jakob Amr umringt vom Publikum klimperte. Sascha Madsen von der Band Madsen ließ sich singend in roten Socken auf Händen über die Köpfe der Menge tragen. Bei Kraftklub stieg sogar die gesamte Band zu den Feierenden nach unten.

Viele Bands wurden bei ihren Auftritten auch politisch und positionierten sich gegen Faschismus und Intoleranz.