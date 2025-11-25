Radikaler Schritt: So sieht Tochter von Schlager-Star Michelle jetzt nicht mehr aus

Köln - Marie Reim (25) läutet eine neue Ära ein: Die Tochter von Schlagerqueen Michelle (53) hat sich eine deutliche Typ-Veränderung gegönnt. Doch das ist längst nicht alles …

Marie Reim (25) ist die Tochter von Schlager-Queen Michelle (53) und deren Ex-Mann Matthias Reim (67). © Bildmontage: Instagram/mariereim_official (Screenshots)

Die 25-Jährige ist nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern auch für gewagte Outfits und stylische Looks. Auch mit ihren Haaren experimentiert Marie gerne: Von der frechen Kurzhaarfrisur in Pink bis zur platinblonden Mähne war schon alles dabei.

Doch mit der Schlager-Prinzessinnen-Optik ist jetzt vorbei! Marie wagt einen radikalen Schritt und beendet ihre blonde Ära. Auf Instagram überraschte die Bühnen-Bekanntheit ihre Fans jetzt mit ihrer braunen Naturhaarfarbe.

Zu einem Schnappschuss, welcher sie mit ihrem neuen äußeren Erscheinungsbild zeigt, schrieb die attraktive Musikerin: "New Era Coming in … Back to the roots. Fingernägel ab, Natur Haarfarbe zurück!"

Der runderneuerte Look bringt Maries Augen und ihr Gesicht auf eine ganz andere Weise zur Geltung. Ihre Follower sind von der optischen Veränderung jedenfalls schwer angetan und feiern die natürliche Seite der "Naiv"-Interpretin mit unzähligen Komplimenten.