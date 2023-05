04.05.2023 09:22 Tränen und Abschiede bei PUR-Konzert in Leipzig: Arena wird zum Abenteuerland

Am Mittwochabend verwandelten PUR beim Konzert zur "Persönlich."-Tour die QUARTERBACK Immobilien ARENA in Leipzig in ihr eigenes Abenteuerland.

Von Nico Schimmelpfennig Leipzig - Lange musste Leipzig auf dieses Konzert warten, doch es hat sich gelohnt! Am Mittwochabend verwandelten PUR auf Ihrer langersehnten, zum Jubiläum passenden "Persönlich."-Tour die QUARTERBACK Immobilien ARENA in ihr eigenes Abenteuerland. Das hat laut zahlreicher Zuschauer-Stimmen nicht nur nostalgische, sondern auch neu geweckte Gefühle aufleben lassen. PUR-Frontmann Hartmut Engler (61) gab am Mittwochabend alles, um dem Publikum einzuheizen. © Clemens Steinicke Mittlerweile sind sie Deutschlands erfolgreichste Band und das seit über 40 Jahren. 2020 wollte man das Jubiläum groß feiern und auf Tour gehen - leider wurde daraus nichts. Doch nun war es wieder an der Zeit und mehr als 8000 Zuschauer kamen zum Konzert nach Leipzig. Erst kürzlich haben sie mit dem Album "Persönlich." das 17. Studioalbum vorgelegt. Nun wollten sie die Songs daraus auch live präsentieren. Aber auch die großen Hits wie "Abenteuerland", "Hör gut zu", "Indianer" oder "Lena" hatten PUR im Gepäck. Insgesamt sorgten sie mit mehr als zwei Dutzend Songs für gute Laune beim Publikum. TAG24 fragte bei einigen Zuschauern nach, wie es ihnen gefallen hat. "Das Konzert fing an und direkt erinnerte ich mich an mein erstes PUR-Konzert zurück. Dieses Gefühl wurde immer stärker und wird wohl nie vergehen", schwärmte ein Besucher. "Mein erstes Konzert dieser Art und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert", erzählte ein anderer. "Wir sind schon ziemliche Konzertgänger. Eigentlich steht immer eins an, aber auf heute Abend haben wir uns besonders gefreut, auch weil wir direkt von Hartmut eingeladen wurden, ihn auf seinem Stopp in Leipzig zu besuchen", zeigten sich manche ebenso begeistert. Die Band trat vor rund 8000 Zuschauern in der Leipziger QUARTERBACK Immobilien ARENA auf. © Clemens Steinicke Große Emotionen beim PUR-Konzert in Leipzig Das Konzert war Teil der "Persönlich."-Tour, die Mitte April begonnen hatte. © Clemens Steinicke Mit dem neuen Song "Keiner will allein sein" gab die 1975 als Schülerband gegründete Gruppe gleich Vollgas - es flog Konfetti durch die Halle und Hartmut Engler (61) überzeugte mit kraftvoller Stimme. Das Publikum sang bei fast jedem Song des Abends textsicher mit. Aber auch die romantische Seite kam nicht zu kurz. Dabei würdigten sie sowohl Ex-Schlagzeuger Martin Stoeck, der 2021 im Alter von 57 Jahren verstorben war, als auch Martin Ansel (58), der die Band im vergangenen Jahr verlassen hatte. Und nicht nur beim Publikum kullerten während so manch emotionalem Lied die Tränen, sondern auch bei Frontmann Engler. Der Song "Wenn sie diesen Tango hört" war der Lieblingstitel seiner verstorbenen Mutter und daran seien viele Erinnerungen geknüpft, so der Sänger im Anschluss. Wer die Band noch erleben möchte, hat in dieser Woche das letzte Mal die Chance dazu: Die vorerst letzten Konzerte der "Persönlich."-Tour finden am Freitag und Samstag in der Dortmunder Westfalenhalle statt. Nicht nur PUR-Urgestein und Bassist Joe Crawford (60) brachte die Zuschauer am Abend in Stimmung. © Clemens Steinicke Auch der Rest der Band sorgte für gute Laune, aber auch Emotionen beim Publikum. © Clemens Steinicke Beim ausverkauften Jubiläumskonzert "40 Jahre PUR - 20 Jahre PUR auf Schalke" spielte die Band aus Baden-Württemberg im vergangenen September vor 68.000 Zuschauern, trat damals gemeinsam mit namhaften Gästen wie Peter Maffay (73), Eric Bazilian (69) von The Hooters, Naturally 7 sowie Max Giesinger (34) auf. TV-Tipp: Der Konzertfilm zu diesem Event ist in der ARD-Mediathek abrufbar.

