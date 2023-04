Überraschung bei Konzert: Johannes Oerding holt bekannten Musiker-Kumpel auf die Bühne

Erfurt - Gold- und platinveredelte Studioalben, ausverkaufte Arena-Tourneen und beliebter TV-Host bei "Sing meinen Song" und " The Voice of Germany ": Sänger und Songwriter Johannes Oerding (41) hat sich endgültig in der Liga der deutschen Superstars etabliert! Mit seiner "Plan A"-Tour war er in ganz Deutschland unterwegs und spielte vor Zigtausenden Fans.

Oerding war auch an der Gitarre. © Nico Schimmelpfennig

Der Sänger: "Ihr werdet heute Abend merken, dass die Setliste keinen Plan folgt. Es geht mal laut, mal leise, mal fröhlich, mal lustig, dann melancholisch. Ich habe mir einfach nur gedacht, wenn das Leben auf und ab geht, dann auch meine Songs."

In Erfurt holte Oerding noch Clueso (43) auf die Bühne. Beide performten den Song "Flugmodus". Und da Clueso an diesem Tag Geburtstag hatte und 43 wurde, gab es natürlich noch ein Geburtstagsständchen vom Publikum dazu.

Oerdings aktuelles Album "Plan A" wird es ab 28. April 2023 in einer Special Edition geben. Es enthält auch den brandneuen aktuellen Track "Der Sonne hinterher". Dieser wird jetzt die Charts erobern.

In Sachsen kann man ihn am 11. April in Dresden und am 1. September in Zwickau noch einmal erleben und natürlich auch zu vielen weiteren sommerlichen Open-Air-Konzerten in ganz Deutschland.