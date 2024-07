Wild Rivers: "Wir sind nicht allzu wählerisch, wie der Song zustande kommt"

"Wild Rivers" versuchen ihr Bestes, um nicht als "underrated" bezeichnet zu werden. Warum ihr neues Album voller Liebeslieder ist, verriet Andrew Oliver TAG24.

Von Nora Petig

Hamburg - "Wild Rivers" aus Kanada versuchen ihr Bestes, um nicht als "underrated" bezeichnet zu werden. Ihre letzte Platte "Thinking 'Bout Love" erreichte in ihrer Heimat und in Australien Platin-Status. Demnächst sind sie auch in Deutschland auf Tour und bringen ihr neues Album "Never Better" mit.

Devan Glover, Andrew Oliver und Khalid Yassein sind demnächst auch in Deutschland auf Tour. © Weird Candy/Alex Berger 2013 lernten sich Khalid Yassein und Devan Glover an der Queen’s University in Kingston, Ontario kennen und starteten zunächst als Akustik-Singer-Songwriter-Projekt. Später kam Andrew Oliver hinzu - den Khalid liebevoll als ihr "Schweizer Taschenmesser" bezeichnet - und das Trio "Wild Rivers" war perfekt. Ihre neue Platte "Never Better" ist ein Album voller Liebeslieder. Warum? "Wir lieben ein Liebeslied! Es ist ein universelles Thema und ich glaube, wir alle drei sind hoffnungslose Romantiker", erklärt Andrew gegenüber TAG24. Das sei nicht von Anfang an beabsichtigt gewesen, aber Beziehungen seien es, die die Musiker am meisten inspirieren. "Einige unserer Lieblingssongs handeln von anderen Themen, anderen Formen der Liebe, sind aber als romantische Liebeslieder getarnt. Das wollten wir bei dieser Platte versuchen." Musik News Jack Black sauer wegen Trump-Kommentar: "Tenacious D"-Tour abgesagt! Band vor dem Aus? "Everywhere I Go" sei beispielsweise ein Song, den Khal über seine Beziehung zu seinem verstorbenen Großvater geschrieben hat. "Es ist schön, dass es um eine so bedeutsame familiäre Verbindung geht, aber für einen zufälligen Hörer wie ein Liebeslied rüberkommen kann." Manche Songs schreiben sie im Team, einige stammen aus den Federn von Dev oder Khal selbst, andere wiederum entstanden aus der Zusammenarbeit mit Songwritern. "Wir sind nicht allzu wählerisch, wie der Song zustande kommt, solange er gut ist!"

Wollen lieber einen echten Moment einfangen, als etwas Perfektes zu konstruieren