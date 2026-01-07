Wirbel um Maite Kelly nach Absage von Mega-Show: Jetzt ist klar, was dahintersteckt
Köln - Wirbel um Maite Kelly (46): Rund einen Monat nach der Absage eines Mega-Events in der Schweiz sind nun die genauen Hintergründe ans Licht gekommen!
Bereits im Dezember 2025 hatten die Veranstalter von "Schlager uf'm Hof" mitgeteilt, dass die Schlager-Queen ihren Auftritt am 6. Juni 2026 in Schönenbuch nicht wahrnehmen wird. "Terminliche Überschneidung", lautete damals die Begründung.
Jetzt ist bekannt, wer oder was dahintersteckt. Die Antwort: Florian Silbereisen (44). Wie "OE24" berichtet, fehlt sie in der Schweiz, weil zeitgleich das große "Schlagerboom Open Air" mit dem 44-jährigen Volksmusik-Star in Kitzbühel (Österreich) stattfindet. Ihre eidgenössischen Fans gucken in die Röhre.
Möglich wird die kurzfristige Terminänderung durch eine spezielle Klausel, auf die Kelly in ihren Verträgen stets pocht. Diese erlaubt es der Künstlerin, bereits fixe Show-Verpflichtungen zugunsten eines großen Fernsehformats zu verschieben oder aufzulösen.
Von dieser Regelung macht die gebürtige Berlinerin mit irischen Wurzeln jetzt Gebrauch. Kleiner Trost für Kelly-Fans in der Schweiz: Der geplatzte Auftritt bei "Schlager uf'm Hof" soll im Jahr 2027 nachgeholt werden.
Hochkarätiger Ersatz: Melissa Naschenweng springt für Maite Kelly ein
Doch auch in diesem Jahr bleibt der ursprünglich für die 46-Jährige reservierte Platz auf der Bühne nicht leer. Als Ersatz kündigten die Veranstalter einen anderen Schlager-Star an. Melissa Naschenweng (35) springt für Kelly in die Bresche.
Das Pikante: Die 35-Jährige wäre ihrerseits eigentlich schon fest beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel eingeplant gewesen. Statt dort auf der Bühne zu stehen, reist sie jetzt am 6. Juni in die Schweiz.
Im Rahmen der ARD-Silbereisen-Show erwartet die Fans derweil wieder ein absolut hochkarätiges Line-up.
Neben Kelly werden unter anderem Andrea Berg, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Andy Borg, Mireille Mathieu sowie Dieter Bohlen auftreten.
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa