Nach 35 Jahren: RTL-Radio-Legende macht Platz für Nachfolger
Berlin - Große Veränderungen bei 104.6 RTL: Morgenradio-Legende Arno Müller (63) gibt seine Show ab. Der Sender startet ab sofort die Suche nach einer neuen Stimme für die beliebte Morgensendung.
Nach 35 Jahren an der Spitze von "Arno und die Morgencrew" kündigt der Programmdirektor und Moderator einen echten Generationenwechsel an.
Im Sommer 2026 will Müller die Moderation seiner geliebten Morgenshow in neue Hände legen und damit Platz für frischen Wind am frühen Morgen machen.
Der Grund für den Schritt ist ein sehr persönlicher. "Es gibt private Wünsche, für die im eng getakteten Morgenradio wenig Platz ist", erklärt Müller. Genau diesen Raum wolle er sich künftig nehmen.
Trotzdem betont er: Seine Show soll verantwortungsvoll weitergeführt werden. Gesucht werde deshalb eine Persönlichkeit mit eigenem Stil, Erfahrung und ordentlich Engagement, die den Morgen bei 104.6 RTL neu prägt.
Neues Kapitel bei 104.6 RTL: Stelle ab sofort ausgeschrieben
Auch bei der Senderführung wird der Schritt als Aufbruch gesehen. Geschäftsführer Marc Haberland spricht von einem "nächsten Kapitel" für den Radiosender.
Die offene Ausschreibung der Nachfolge sei bewusst gewählt: mutig, selbstbewusst und innovativ - genauso wie der Sender selbst. Bewerben können sich Interessierte ab sofort aus der Radio-, Audio- und Medienbranche, unter anderem über die RTL-Karriereseite.
Ganz weg ist Arno Müller aber noch lange nicht. Bis zur Übergabe im Sommer 2026 bleibt er der Morning-Show erhalten und begleitet den Wechsel aktiv.
Außerdem will er sich bis Ende 2026 auf die Übergabe der Programmdirektion konzentrieren. Wer am Ende übernimmt, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.
Eine große Würdigung für sein jahrzehntelanges Wirken bei 104.6 RTL ist ebenfalls geplant, allerdings erst nach seinem Abschied 2026. Bis dahin heißt es für die Hörer: noch einmal gemeinsam aufstehen mit einer echten Radio-Ikone.
Titelfoto: RTL