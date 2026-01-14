Nach 35 Jahren: RTL-Radio-Legende macht Platz für Nachfolger

Berlin - Große Veränderungen bei 104.6 RTL : Morgenradio-Legende Arno Müller (63) gibt seine Show ab. Der Sender startet ab sofort die Suche nach einer neuen Stimme für die beliebte Morgensendung.

Eine Radio-Legende sagt leise Tschüss: Arno Müller (63) verabschiedet sich nach 35 Jahren von 104.6 RTL. © RTL

Nach 35 Jahren an der Spitze von "Arno und die Morgencrew" kündigt der Programmdirektor und Moderator einen echten Generationenwechsel an.

Im Sommer 2026 will Müller die Moderation seiner geliebten Morgenshow in neue Hände legen und damit Platz für frischen Wind am frühen Morgen machen.

Der Grund für den Schritt ist ein sehr persönlicher. "Es gibt private Wünsche, für die im eng getakteten Morgenradio wenig Platz ist", erklärt Müller. Genau diesen Raum wolle er sich künftig nehmen.

Trotzdem betont er: Seine Show soll verantwortungsvoll weitergeführt werden. Gesucht werde deshalb eine Persönlichkeit mit eigenem Stil, Erfahrung und ordentlich Engagement, die den Morgen bei 104.6 RTL neu prägt.