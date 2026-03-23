Nach dem Spuck-Skandal: Jetzt fliegen wieder die Fetzen zwischen "Fame Fighting"-Rivalinnen

Düsseldorf - Der Beef zwischen Hati Suarez (25) und Jennifer Iglesias (27) geht in die nächste Runde! Nach dem eskalierten "Fame Fighting"-Kampf fliegen jetzt wieder verbal die Fetzen - diesmal wegen eines möglichen Rematches.

Vor dem eigentlichen Kampf im Oktober 2025 spuckte Hati Suarez (25, l.) Jennifer Iglesias (27) ins Gesicht. © TAG24

Zur Erinnerung: Schon vor ihrem ersten Duell hatte es zwischen den Reality-Stars ordentlich gekracht, inklusive Spuck-Eklat auf offener Bühne. Jetzt sorgt genau dieser Fight wieder für Drama.

Der Auslöser: Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast soll Hati behauptet haben, Jennifer hätte Lust auf einen zweiten Kampf. Doch die reagiert auf Instagram komplett anders.

"Das ich nicht lache. Die wäre die letzte Person, der ich noch mal eine Bühne bieten würde", schießt Jennifer zurück.

Hati wiederum wäre offen für ein erneutes Match. Laut ihr könne ihre Kontrahentin bis heute nicht verkraften, dass sie damals verloren hat.

Nebenbei teilt sie auch gegen Jennifers Körpergröße von 1,50 Metern aus. Doch die kann darüber nur lachen:

"Sorry, da muss sie sich ja schon was anderes spannendes Mal überlegen, um mich zu triggern. Kauf dir ein Gehirn oder geh ein bisschen am Bauernhof chillen mit den ganzen Lamas […], die können ja genauso dreckig spucken wie du."