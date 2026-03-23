Nach dem Spuck-Skandal: Jetzt fliegen wieder die Fetzen zwischen "Fame Fighting"-Rivalinnen
Düsseldorf - Der Beef zwischen Hati Suarez (25) und Jennifer Iglesias (27) geht in die nächste Runde! Nach dem eskalierten "Fame Fighting"-Kampf fliegen jetzt wieder verbal die Fetzen - diesmal wegen eines möglichen Rematches.
Zur Erinnerung: Schon vor ihrem ersten Duell hatte es zwischen den Reality-Stars ordentlich gekracht, inklusive Spuck-Eklat auf offener Bühne. Jetzt sorgt genau dieser Fight wieder für Drama.
Der Auslöser: Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast soll Hati behauptet haben, Jennifer hätte Lust auf einen zweiten Kampf. Doch die reagiert auf Instagram komplett anders.
"Das ich nicht lache. Die wäre die letzte Person, der ich noch mal eine Bühne bieten würde", schießt Jennifer zurück.
Hati wiederum wäre offen für ein erneutes Match. Laut ihr könne ihre Kontrahentin bis heute nicht verkraften, dass sie damals verloren hat.
Nebenbei teilt sie auch gegen Jennifers Körpergröße von 1,50 Metern aus. Doch die kann darüber nur lachen:
"Sorry, da muss sie sich ja schon was anderes spannendes Mal überlegen, um mich zu triggern. Kauf dir ein Gehirn oder geh ein bisschen am Bauernhof chillen mit den ganzen Lamas […], die können ja genauso dreckig spucken wie du."
"Geld hat unfassbar geschmeckt": Jennifer enthüllt Motivation für den Kampf
Für Hati war das Zusammentreffen mit Jennifer nicht das erste Mal im Ring. Schon zuvor kämpfte sie gegen Reality-Kollegin Walentina Doronina (25) und steckte eine Niederlage ein.
"Die Liebe hat diesen ersten Boxkampf gegen Valentina so auf die Fresse bekommen und so verkackt, obwohl beide gleich viel Vorbereitungszeit hatten", hetzt Jennifer.
Für den zweiten Kampf habe Hati dann verzweifelt nach einer neuen Gegnerin gesucht, woraufhin Jennifer sich aufgrund eines großzügigen Angebots seitens der Produktion kurzfristig auf das Box-Event einließ.
"Ich sage euch ehrlich, das Geld hat unfassbar geschmeckt. Und ich dachte so, eine Woche Vorbereitung, easy-going", gibt die 27-Jährige zu.
Aus Jennifers Sicht sei Hatis Sieg also nicht auf ihr sportliches Können zurückzuführen: "Sich jetzt darauf ein aufzugeilen, Digger, das ist so peinlich, als hätte sie was keine Ahnung was geleistet."
Titelfoto: Bildmontage: TAG24, 123rf/butv