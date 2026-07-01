01.07.2026 12:44 "Der Teufel trägt Prada" Musical: Dieser Star schlüpft in die High Heels von Miranda Priestly

Das Musical "Der Teufel trägt Prada" kommt nach Hamburg. Nun steht fest, wer die Rolle von Miranda Priestly übernehmen wird: Schauspielerin Florence Kasumba.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Wenn diese Frau den Raum betritt, wird alles mucks­mäus­chen­still: Die Figur Miranda Priestly aus dem Film "Der Teufel trägt Prada" ist eine gefürchtete Mode-Ikone. Jetzt steht fest, wer die Rolle in dem gleichnamigen Musical übernehmen wird.

Die Schauspielerin und Musicaldarstellerin Florence Kasumba (49) spielt im "Teufel trägt Prada"-Musical die Rolle der Miranda Priestly. © Stage Entertainment/Morris Mac Matzen Niemand geringeres als die international bekannte deutsche Schauspielerin und Musicaldarstellerin Florence Kasumba (49) schlüpft in die High Heels der gefürchteten Chefredakteurin von "Runway", teilte Stage Entertainment mit. Unter anderem ist Kasumba seit 2016 fester Bestandteil des Marvel-Universums, in dem sie die Kriegerin Ayo verkörpert und damit Auftritte in Filmen wie "Captain America: Civil War", "Black Panther" oder "Avengers: Infinity War" hatte. Doch auch als "Tatort"-Kommissarin ermittelte die Schauspielerin schon. Ihre Rolle im "Teufel trägt Prada"-Musical ist jedoch keineswegs ihre erste Musical-Erfahrung. Die Darstellerin stand unter anderem schon in Musicals wie "Mamma Mia!", "AIDA", "Cats" und "Disneys Der König der Löwen" auf der Bühne. Unterhaltung Nach zehn Jahren alles aus und vorbei: "Friends"-Star und Musiker haben sich getrennt Zudem hat Kasumba auch ein Händchen für Fashion: Sie glänzte als Coverstar auf der Vogue und ist regelmäßig bei der "Berlin Fashion Week" zu Gast.

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