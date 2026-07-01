"Der Teufel trägt Prada" Musical: Dieser Star schlüpft in die High Heels von Miranda Priestly
Hamburg - Wenn diese Frau den Raum betritt, wird alles mucksmäuschenstill: Die Figur Miranda Priestly aus dem Film "Der Teufel trägt Prada" ist eine gefürchtete Mode-Ikone. Jetzt steht fest, wer die Rolle in dem gleichnamigen Musical übernehmen wird.
Niemand geringeres als die international bekannte deutsche Schauspielerin und Musicaldarstellerin Florence Kasumba (49) schlüpft in die High Heels der gefürchteten Chefredakteurin von "Runway", teilte Stage Entertainment mit.
Unter anderem ist Kasumba seit 2016 fester Bestandteil des Marvel-Universums, in dem sie die Kriegerin Ayo verkörpert und damit Auftritte in Filmen wie "Captain America: Civil War", "Black Panther" oder "Avengers: Infinity War" hatte.
Doch auch als "Tatort"-Kommissarin ermittelte die Schauspielerin schon. Ihre Rolle im "Teufel trägt Prada"-Musical ist jedoch keineswegs ihre erste Musical-Erfahrung. Die Darstellerin stand unter anderem schon in Musicals wie "Mamma Mia!", "AIDA", "Cats" und "Disneys Der König der Löwen" auf der Bühne.
Zudem hat Kasumba auch ein Händchen für Fashion: Sie glänzte als Coverstar auf der Vogue und ist regelmäßig bei der "Berlin Fashion Week" zu Gast.
Die neue Miranda Priestly: Elton John wählte Florence Kasumba aus
Ihre künstlerischen Wurzeln starteten jedoch auf der Musicalbühne: Kasumba hat Gesang, Tanz und Schauspiel studiert. Bereits zu Beginn ihrer Karriere wurde sie persönlich von Elton John für die Rolle der Aida im gleichnamigen Musical ausgewählt.
Zahlreiche Rollen in anderen Musicals folgten. Auch bei dem "Teufel trägt Prada"-Musical hatte der Sänger wieder seine Finger im Spiel.
"Miranda Priestly braucht Autorität, Intelligenz, Charisma und Stil – und Florence Kasumba hat alles davon. Sie hat eine außergewöhnliche Präsenz, die einen Raum sofort verwandelt, sobald sie ihn betritt", sagte Elton John laut der Mitteilung.
Mit ihrer langjährigen Bühnenerfahrung und Interesse für Mode bringt die Schauspielerin beste Voraussetzungen mit, um eine der berühmtesten und gefürchtetsten Frauenfiguren der Filmgeschichte neu zu interpretieren, hieß es.
"Miranda Priestly ist eine der faszinierendsten Figuren der Popkultur – brillant, kompromisslos und voller Überraschungen. Diese Rolle auf die Bühne zu bringen und ihr meine eigene Interpretation zu geben, ist eine außergewöhnliche Herausforderung und große Ehre", sagte Florence Kasumba.
Ab Dezember wird das Musical "Der Teufel trägt Prada" in Hamburg zu sehen sein. Die weiteren Hauptrollen sowie die komplette Besetzung will Stage Entertainment zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.
Das Musical rund um die Welt der Mode soll im Stage Theater "Neue Flora" einziehen. Bis Ende Oktober gibt es dort noch "Tarzan" zu sehen.
Titelfoto: Stage Entertainment/Morris Mac Matzen