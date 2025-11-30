Nach Show-Ausstieg: Elton zurück bei "Wer weiß denn sowas"?

Hamburg - Die ARD-Fernsehsendung " Wer weiß denn sowas? " feiert zehnjähriges Jubiläum mit einer besonderen Ausgabe im Abendprogramm - und besonderen Gästen .

Zehn Jahre lang stand Elton (54, r.) gemeinsam mit Bernhard Hoëcker (55, l.) und Kai Pflaume (58, M.) für "Wer weiß denn sowas?" vor der Kamera. © ARD/Morris Mac Matzen

Mit dabei sind am Dienstag, 2. Dezember ab 20.15 Uhr im Ersten, unter anderem Popstar Dieter Bohlen (71), Schauspieler Tobias Moretti (66), Schauspielerin Mariele Millowitsch (70) und der Gastgeber der "ZDF heute-show", Oliver Welke (59). Das kündigte der NDR an.

Auch Bernhard Hoëcker (55) und der neue Teamkapitän Wotan Wilke Möhring (58) stellen sich bei "Wer weiß denn sowas XXL" wieder gemeinsam mit den Mitspielern den Fragen des Gastgebers Kai Pflaume (58).

Mit dabei sein wird auch Elton (54) - er war lange Teamkapitän in der Sendung und war im April nach zehn Jahren verabschiedet worden. Dem NDR zufolge ist er nun zum ersten Mal als Gast dabei.

Mit seinem ehemaligen Gegner Hoëcker versucht auch Elton, sich einen Platz im Finale zu erspielen.