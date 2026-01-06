Nach Temptation-Aus: Vanessa platzt nach Video von Aleks der Kragen
Dubai/Köln - Kaum war die letzte Folge von Temptation Island VIP am Montag über die Bildschirme gelaufen, meldete sich Alex Petrovic (34) am Abend mit einem fraglichen Reel bei Instagram.
In dem Video verarbeitet er die Trennung von Vanessa Nwattu (25) und zieht Vergleiche zu seiner Trennung von Christina Dimitriou (34) im Jahr 2019.
Mit beiden scheiterte er am Beziehungsexperiment "Temptation Island" und zeigt sich reumütig wie selten.
Zu dem Video schreibt Alex, er habe "auf Schmerz aufgebaut und Schmerz zurückbekommen", die "Frau meiner Träume verloren" und müsse nun mit den Konsequenzen leben.
Er stehe zu seinen Fehlern, entschuldigt sich "von Herzen bei allen Frauen, deren Vertrauen ich gebrochen habe" und bezeichnet sein Verhalten selbst als "Karma". Besonders dramatisch: "Ich leide krass. Ich verdiene es zu leiden."
Zudem habe er sich sowohl bei Christina als auch bei Vanessa mehrfach privat entschuldigt. Doch die öffentliche Reue kam bei Vanessa offenbar gar nicht gut an.
"Jetzt reicht’s": Vanessa richtet klare Ansage an Aleks
Unter dem Beitrag meldete Vanessa sich deutlich zu Wort und fand klare Worte. Sie bat Alex, es endlich gut sein zu lassen mit Beiträgen und Fotos über sie. Die bisherigen Aktionen seien bereits "geschmacklos" gewesen, darüber habe sie noch hinweggesehen, aber "jetzt reicht’s echt".
Besonders brisant: Vanessa spielt darauf an, dass Alex wisse, "was noch alles kommt", und wirft ihm vor, längst Ersatz für die "Shitshow" gefunden zu haben. Ihre klare Bitte: "Lass mich bitte damit in Ruhe."
Mittlerweile ist der Kommentar wieder gelöscht worden. Warum, ist unklar. Fans spekulieren darüber wie wild in den Kommentaren.
Eine große Überraschung war das Beziehungs-Aus nicht. Monatelang gab es von beiden Seiten immer wieder Hinweise darauf, dass sie getrennte Wege gehen.
Aleks soll mittlerweile schon wieder vergeben sein, an die Reality-Blondine Emmy Russ (26). Zudem wird im Netz spekuliert, dass Aleks und Vanessa im Sommer bei "Prominent getrennt" zu sehen sein werden.
Titelfoto: Bildmontage: RTL