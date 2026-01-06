Nach Temptation-Aus: Vanessa platzt nach Video von Aleks der Kragen

Dubai/Köln - Kaum war die letzte Folge von Temptation Island VIP am Montag über die Bildschirme gelaufen, meldete sich Alex Petrovic (34) am Abend mit einem fraglichen Reel bei Instagram .

Jetzt ist es offiziell: Vanessa Nwattu (25) und Alex Petrovic (34) haben den Beziehungstest nicht überstanden. © RTL

In dem Video verarbeitet er die Trennung von Vanessa Nwattu (25) und zieht Vergleiche zu seiner Trennung von Christina Dimitriou (34) im Jahr 2019.

Mit beiden scheiterte er am Beziehungsexperiment "Temptation Island" und zeigt sich reumütig wie selten.

Zu dem Video schreibt Alex, er habe "auf Schmerz aufgebaut und Schmerz zurückbekommen", die "Frau meiner Träume verloren" und müsse nun mit den Konsequenzen leben.

Er stehe zu seinen Fehlern, entschuldigt sich "von Herzen bei allen Frauen, deren Vertrauen ich gebrochen habe" und bezeichnet sein Verhalten selbst als "Karma". Besonders dramatisch: "Ich leide krass. Ich verdiene es zu leiden."

Zudem habe er sich sowohl bei Christina als auch bei Vanessa mehrfach privat entschuldigt. Doch die öffentliche Reue kam bei Vanessa offenbar gar nicht gut an.