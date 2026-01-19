Nach Temptation: Bei diesem Paar war die Trennung offenbar nicht endgültig
Köln - Ein wahres Liebes-Drama: Zwischen Brenda Brinkmann (23) und Laurenz Pesch (24) scheint nach dem Temptation-Aus doch noch etwas gelaufen zu sein.
Brenda erzählt auf Instagram von einem Treffen, das erst vor wenigen Tagen stattgefunden haben soll. Sie sei zu Laurenz nach Hause gefahren und habe dort mit ihrem Ex geschlafen.
Generell hätten die beiden, entgegen Laurenz’ Darstellungen, immer wieder miteinander Kontakt gehabt. "Dabei wissen wir ganz genau, dass wir fast jeden Tag telefonieren, täglich schreiben und uns vor Kurzem sogar noch gesehen haben", so die 23-Jährige.
Brenda erklärt, dass ihr Schritt in die Öffentlichkeit mit einer weiteren Frau zu tun habe: "Bis heute wusste ich nicht, dass Joana und Laurenz etwas miteinander hatten."
Schon zuvor kursierten im Netz Gerüchte, dass die Reality-Schönheit Joana Steilen (26) und Laurenz nach Temptation miteinander angebändelt hätten.
Im Promiflash-Interview bestätigte Joana vor wenigen Tagen die Liebelei. Laurenz hingegen hält sich bislang bedeckt, und er versicherte seiner Ex, zwischen ihm und Joena sei maximal "Kuscheln" gewesen.
Anwalt, Festivals und Fremdflirts: Brenda platzt der Kragen
In ihrem Statement geht Brenda sogar noch weiter und behauptet, Laurenz habe eine andere "Temptation Island"-Verführerin mit Anwaltsschreiben unter Druck gesetzt.
"Ich habe es nie offen zugegeben, aber ich habe der Verführerin jedes einzelne Wort geglaubt", erzählt sie. Trotzdem habe ihr Ex das Mädchen massiv unter Druck gesetzt, sodass sie danach weinend und verzweifelt reagiert habe.
Zudem sei Laurenz auch schon während der Beziehung anderen Frauen nahegekommen. "Er war ständig auf Festivals, hat Frauen kennengelernt, mit ihnen geschrieben und telefoniert", so ihre Vorwürfe.
Jetzt habe sie entschieden, dass es endgültig genug sei: "Es ist mir sche*ßegal, wie sehr ich mich bemühe, mit dir cool zu bleiben. Du willst nicht mit mir cool bleiben. Ich habe es versucht. Und jetzt will ich es auch nicht mehr."
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Dustin Leonhard Grieß