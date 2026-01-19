Nach Temptation: Bei diesem Paar war die Trennung offenbar nicht endgültig

Köln - Ein wahres Liebes-Drama: Zwischen Brenda Brinkmann (23) und Laurenz Pesch (24) scheint nach dem Temptation-Aus doch noch etwas gelaufen zu sein.

Moderatorin Janin Ullmann (l./44) und alle Paare der zweiten Staffel Temptation Island VIP. © RTL / Dustin Leonhard Grieß

Brenda erzählt auf Instagram von einem Treffen, das erst vor wenigen Tagen stattgefunden haben soll. Sie sei zu Laurenz nach Hause gefahren und habe dort mit ihrem Ex geschlafen.



Generell hätten die beiden, entgegen Laurenz’ Darstellungen, immer wieder miteinander Kontakt gehabt. "Dabei wissen wir ganz genau, dass wir fast jeden Tag telefonieren, täglich schreiben und uns vor Kurzem sogar noch gesehen haben", so die 23-Jährige.

Brenda erklärt, dass ihr Schritt in die Öffentlichkeit mit einer weiteren Frau zu tun habe: "Bis heute wusste ich nicht, dass Joana und Laurenz etwas miteinander hatten."

Schon zuvor kursierten im Netz Gerüchte, dass die Reality-Schönheit Joana Steilen (26) und Laurenz nach Temptation miteinander angebändelt hätten.

Im Promiflash-Interview bestätigte Joana vor wenigen Tagen die Liebelei. Laurenz hingegen hält sich bislang bedeckt, und er versicherte seiner Ex, zwischen ihm und Joena sei maximal "Kuscheln" gewesen.