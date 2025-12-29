Heimliches Handy-Video setzt Beziehung ein Ende: "Will diesen Menschen nicht mehr in meinem Leben haben"

Kreta (Griechenland) - Die " Temptation Island VIP "-Staffel neigt sich dem Ende zu. In der 13. Folge treffen zwei Pärchen beim finalen Lagerfeuer aufeinander - vom ersehnten Happy End fehlt auf beiden Seiten jede Spur.

Laurenz (23) und Marwin (28) müssen sich dem Lagerfeuer zuerst stellen. © RTL

"Ich glaube, 'Temptation Island VIP' war für mich so ziemlich die schlimmste Zeit in meinem Leben", resümiert Laurenz (23), nachdem er seiner Freundin Brenda beim Wiedersehen die kalte Schulter gezeigt hat.

Besonders die Aussage der 22-Jährigen, sie würde durch Instagram mehr verdienen als er, wurmt ihn: "Du hast sogar 10.000 Follower weniger als ich ... von denen sechs gekauft sind."

Richtig laut wird er dann bei den neuen Bildern mit Verführer Musti: Nicht nur legte sich der 27-Jährige zu Brenda ins Bett, außerdem wird ein Handy-Video eines Produktionsmitarbeiters gezeigt, auf dem ein mutmaßlicher (Wangen-)Kuss zu sehen ist.

"Brenda, schämst du dich? Du sagst, ich bin ein Fremdgeher, aber was ist das?! (...) Du kraulst ihm den Kopf, hältst Händchen mit dem? Das ist doch fremdgehen!", brüllt Laurenz seine Freundin an, die nach eigener Aussage bereits nach dem ersten Lagerfeuer mit der Beziehung abgeschlossen habe.

Und so sollte es keine große Überraschung sein, dass Laurenz die Reißleine zieht: "Ich trenne mich von Brenda. Geht nicht anders, ich kann mit dieser Frau nicht zusammen sein, ich will diesen Menschen nicht mehr in meinem Leben haben."