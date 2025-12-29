Heimliches Handy-Video setzt Beziehung ein Ende: "Will diesen Menschen nicht mehr in meinem Leben haben"
Kreta (Griechenland) - Die "Temptation Island VIP"-Staffel neigt sich dem Ende zu. In der 13. Folge treffen zwei Pärchen beim finalen Lagerfeuer aufeinander - vom ersehnten Happy End fehlt auf beiden Seiten jede Spur.
"Ich glaube, 'Temptation Island VIP' war für mich so ziemlich die schlimmste Zeit in meinem Leben", resümiert Laurenz (23), nachdem er seiner Freundin Brenda beim Wiedersehen die kalte Schulter gezeigt hat.
Besonders die Aussage der 22-Jährigen, sie würde durch Instagram mehr verdienen als er, wurmt ihn: "Du hast sogar 10.000 Follower weniger als ich ... von denen sechs gekauft sind."
Richtig laut wird er dann bei den neuen Bildern mit Verführer Musti: Nicht nur legte sich der 27-Jährige zu Brenda ins Bett, außerdem wird ein Handy-Video eines Produktionsmitarbeiters gezeigt, auf dem ein mutmaßlicher (Wangen-)Kuss zu sehen ist.
"Brenda, schämst du dich? Du sagst, ich bin ein Fremdgeher, aber was ist das?! (...) Du kraulst ihm den Kopf, hältst Händchen mit dem? Das ist doch fremdgehen!", brüllt Laurenz seine Freundin an, die nach eigener Aussage bereits nach dem ersten Lagerfeuer mit der Beziehung abgeschlossen habe.
Und so sollte es keine große Überraschung sein, dass Laurenz die Reißleine zieht: "Ich trenne mich von Brenda. Geht nicht anders, ich kann mit dieser Frau nicht zusammen sein, ich will diesen Menschen nicht mehr in meinem Leben haben."
Finales Lagerfeuer bei "TI VIP": Marwin und Melissa treffen aufeinander
Kurz vor Marwin und Melissas (beide 28) finalem Lagerfeuer treffen sie jeweils auf die beiden "gefährlichsten" Verführer aus den anderen Villen.
Vor allem Selin (23) nimmt dabei kein Blatt vor den Mund: "Marwin ist der ausgedruckte Ken, aber auf Wish bestellt. Er ist halt irgendwie ein schmieriger Typ. (...) Melissa, lauf nicht, sondern renn!"
Dieser Tipp scheint bei Melissa leider nur allzu schnell in Vergessenheit zu geraten, als sie am Lagerfeuer neben ihrem Freund Platz nimmt. Während sie sich durchaus einsichtig zeigt, weist der 28-Jährige alle Anschuldigungen von sich: Er hört ihr nicht zu? Stimmt nicht. Er macht ihr keine Komplimente? Stimmt auch nicht: "Grundsätzlich hab ich dich immer behandelt wie eine Prinzessin."
Vor allem aber natürlich wegen des berüchtigten 20-Sekunden-Gates zerreißt er Melissa förmlich in der Luft: "Was war das mit diesem Bl*sen alter? Alter, wir haben den krassesten Sex, ich bin mit der potenteste Mann und du stellst mich hier als Niete dar!" Dennoch wollen die beiden vorerst an der Beziehung festhalten und verlassen die Show somit als mehr oder weniger intaktes Paar.
Streaming-Tipp: Die 13. von insgesamt 14 Folgen der sechsten Staffel "Temptation Island VIP" ist ab sofort bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Montage RTL