Peggy Jerofke mega unzufrieden: Schiebt sie die Schuld nur auf andere?

Cala Rajada (Mallorca) - TV-Auswanderin Peggy Jerofke (47) muss sich aktuell mit beruflichen Missständen plagen. Ihren Fans hat sie derweil von einer Horror-Nacht berichtet und kein gutes Haar an Geschäftspartnern gelassen.

Seit einigen Jahren lebt Peggy Jerofke ihren Traum auf Mallorca. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Trotz ihres vermeintlichen Lebens am Platz an der Sonne hat der "Goodbye Deutschland"-Star immer wieder jede Menge Ärger an der Backe.

Nachdem vor einigen Wochen sowohl ihr eigenes als auch das Auto ihres Zukünftigen - Steff Jerkel (54) - zur Zielscheibe fremder Attacken wurde und dann auch noch das "Sharky's" aus Kohle-Gründen dichtmachen musste, ist jetzt ihr eigenes Lokal an der Reihe.

Ihren mehr als 130.000 Fans berichtete Peggy am Donnerstag von einer ziemlich schlimmen Nacht. "Ich hatte eine so blöde Nacht."

Der Grund? Ihre aufkochende Wut über "interne, geschäftliche Sachen. Ich habe bis 3.30 Uhr wach gelegen", schimpfte die Ex-Kandidatin von "Kampf der Realitystars".