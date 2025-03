15 Jahre nach "Scrubs": Schauspielerin auf Event kaum wiederzuerkennen

Los Angeles - Eingefleischte Fans kennen sie noch aus der erfolgreichen Ärzte-Serie "Scrubs": Eliza Coupe (43) sorgte mit ihrem Auftritt zur Premiere der neuen Netflix-Serie "The Residence" für Aufsehen.

Eliza Coupe (46) auf der Premiere der Netflix-Serie "The Residence" in Los Angeles. © Matt Winkelmeyer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Vor 15 Jahren begeisterte die 43-Jährige als scharfsinnige "Dr. Denise Mahoney" Millionen Zuschauer in der beliebten Sitcom. Ab 20. März ist Eliza Coupe nun als bissige Senatorin Margery Bay Bix in "The Residence" auf Netflix zu sehen.

Das spannende Drama, bei dem unter anderem auch Sängerin und Schauspielerin Kylie Minogue (56) mitspielt, feierte vor wenigen Tagen große Premiere im Egyptian Theatre in Los Angeles.

Dort präsentierte sich Coupe in einem auffälligen, goldenen Glitzer-Kleid und kombinierte dieses mit einer schwarzen Felljacke und eleganten Overknee-Boots.

Doch nicht das Outfit sorgte für Furore. Vielmehr zog die Blondine mit ihrer sehr schmalen Figur und ihren eingefallenen Wangen sorgenvolle Blicke auf sich.