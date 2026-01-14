20 Kilo weg: Das landet auf Romina Palms Teller

Köln - Influencerin Romina Palm hat ordentlich abgespeckt: Nach ihrer Schwangerschaft purzelten 20 Kilo und die 26-Jährige verrät jetzt, wie sie das geschafft hat.

Romina Palm (26) wurde durch die TV-Sendung "Germany's Next Topmodel" bekannt und ist heute hauptsächlich als Influencerin tätig. (Archivfoto) © Gerald Matzka/dpa

Auf Instagram zeigt das Model, was bei ihm an einem typischen Tag auf den Teller kommt.

Demnach startet sie mit einem doppelten Protein-Eiskaffee und komme so "leicht" auf ihre Proteine am Tag. Danach gibt es ein paar Übungen, die ihr Physiotherapeut Robin für sie aufgeschrieben hat, und einen zweiten Shake hinterher - natürlich wieder die doppelte Portion.

"Ich tracke keine Kalorien, sondern mache Protein-Fasten", schreibt Romina dazu. Eine Abnehm-Methode, die von ihrem Partner Christian Wolf (30) entwickelt wurde.

So werden in dem Video auch nur Produkte seiner Eigenmarke "More Nutrition" gezeigt. Ein Prinzip, das sich genauso durch das Mittagessen zieht.

Hier gibt es Protein-Porridge mit Blaubeeren, erneut auf der Basis von verschiedenen Pülverchen. Romina betont: "NICHT JEDER Tag sieht so aus. Aber was gleich bleibt, sind: Shake, Shake, Mahlzeit, Mahlzeit, Snack."