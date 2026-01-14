20 Kilo weg: Das landet auf Romina Palms Teller
Köln - Influencerin Romina Palm hat ordentlich abgespeckt: Nach ihrer Schwangerschaft purzelten 20 Kilo und die 26-Jährige verrät jetzt, wie sie das geschafft hat.
Auf Instagram zeigt das Model, was bei ihm an einem typischen Tag auf den Teller kommt.
Demnach startet sie mit einem doppelten Protein-Eiskaffee und komme so "leicht" auf ihre Proteine am Tag. Danach gibt es ein paar Übungen, die ihr Physiotherapeut Robin für sie aufgeschrieben hat, und einen zweiten Shake hinterher - natürlich wieder die doppelte Portion.
"Ich tracke keine Kalorien, sondern mache Protein-Fasten", schreibt Romina dazu. Eine Abnehm-Methode, die von ihrem Partner Christian Wolf (30) entwickelt wurde.
So werden in dem Video auch nur Produkte seiner Eigenmarke "More Nutrition" gezeigt. Ein Prinzip, das sich genauso durch das Mittagessen zieht.
Hier gibt es Protein-Porridge mit Blaubeeren, erneut auf der Basis von verschiedenen Pülverchen. Romina betont: "NICHT JEDER Tag sieht so aus. Aber was gleich bleibt, sind: Shake, Shake, Mahlzeit, Mahlzeit, Snack."
Romina Palm: Kampf gegen alte Essstörungen
Die einzige Mahlzeit auf der Basis von frischen Lebensmitteln, die Romina in dem Video zeigt, ist zum Abendessen Sushi. Ihre Fans sehen das Reel dennoch als "tolle Inspiration".
Dabei teilte die Influencerin erst vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story einen Kreislaufzusammenbruch beim Sport. In diesem Zug erinnerte sie ihrer Follower daran, vor dem Training genug zu essen.
Romina selbst hatte damit Jahre lang zu kämpfen, sie litt unter einer Essstörung. "Ich kann stolz sagen, dass ich in der Hinsicht keinerlei Probleme mehr habe", so das Model nach der Geburt seiner Tochter Hazel.
Aktuell achte sie darauf, sich beim Abnehmen nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Inwiefern der 26-Jährigen das gelingt, mag aber subjektiv zu betrachten sein.
Titelfoto: Bildmontage: Gerald Matzka/dpa, Instagram/rominapalm