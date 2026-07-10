Große Trauer um deutschen Film- und Fernsehstar: Achim Wolff ist tot!
Stahnsdorf - Film, Fernsehen und Theater: Achim Wolff war überall zu Hause. Am Dienstag verstarb der Schauspieler nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie, wie seine Agentur mitteilte. Der "Pension Schöller"-, "Salto Postale"- und "Beutolomäus"-Darsteller wurde 87 Jahre alt.
"Achim Wolff stand für mehr als 100 Kinofilme und TV-Produktionen vor der Kamera", schrieb die Agentur 60plus bei Instagram. Unter welcher Krankheit Wolff gelitten hatte, wurde zunächst nicht bekannt.
Der Schauspieler war im Oktober 1938 in Berlin geboren worden und studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam Schauspiel. Zu DDR-Zeiten begann schließlich eine lange und erfolgreiche Karriere am Theater.
"Die für ihn wichtigste künstlerische Zeit war am Brandenburger Theater", betonte seine Agentur. "Nach der Wende fand er vor allem Heimat am Theater am Kurfürstendamm und am Schlossparktheater Berlin" - in ersterem war er seit 1997 mehr als 1400 Mal (wie im gleichnamigen Fernsehfilm) als Philipp Klapproth in der Komödie "Pension Schöller" zu sehen.
Als Amandus in "Honig im Kopf" - nach dem Kino-Hit von Til Schweiger (62) - stand er ebenso mehrere Jahre in fast 600 Vorstellungen auf der Bühne.
Doch auch in Film und Fernsehen machte er sich vor und nach der Wende einen Namen!
"Salto"-Sitcoms und Kinderkanal: Auch nach der Wende große Erfolge für Achim Wolff
Zu DDR-Zeiten spielte er unter anderem in DEFA-Filmen wie "Die Liebe und der Co-Pilot" (1961), "Kaskade rückwärts" (1984) und "Die Entfernung zwischen dir und mir und ihr" (1988) mit.
Einem breiten Publikum dürfte Wolff vor allem als Rudi Reschke in Erinnerung geblieben sein. In dieser Rolle trat er an der Seite von Wolfgang Stumph (80) in den ZDF-Sitcoms "Salto Postale", "Salto Kommunale" und "Salto Speziale" in Erscheinung.
Von 2005 bis 2012 war er außerdem der Weihnachtsmann in der KiKa-Serie "Beutholomäus", wodurch er auch einem etwas jüngeren Publikum bekannt wurde.
"Zuletzt stand Achim Wolff 2025 im Sommertheater der Beelitzer Festspiele mit seiner Ehefrau Rita Feldmeier gemeinsam auf der Bühne", erinnerte 60plus. Wolff und Feldmeier waren 46 Jahre verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.
Erstmeldung 9.39 Uhr.
Titelfoto: Montage: dpa | Bernd Settnik, dpa/dpaweb | Soeren Stache