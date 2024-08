Adele legt in München los: Alles rund um die erste Mega-Show

München - Zehn Konzerte wird Adele in München spielen. Die Auftritte der britischen Sängerin finden in einer speziell errichteten gigantischen Open-Air-Arena statt. TAG24 ist für Euch bei der ersten Show ab Freitagnachmittag vor Ort.

Adele (36) wird in München zehn Konzerte spielen. Die Vorbereitungen liefen in den vergangenen Wochen auf Hochtouren, jetzt kann es losgehen. © Uwe Lein/dpa

Die extra für den Pop-Superstar in Riem gebaute Bühne, deren Highlight die 220 Meter lange und 17 Meter hohe (!) Leinwand darstellt, ist noch lange nicht alles, was die zahlreichen Fans aus aller Welt beim ersten Auftritt Adeles auf dem europäischen Festland seit dem Jahr 2016 geboten bekommen.

Ab vier Stunden bevor die 36-Jährige gegen 19.30 Uhr loslegen wird, können all diejenigen, die ein Ticket ergattern konnten, sich in der "Adele Word" entspannt einstimmen - und diese hat es in sich.

Ob englisches Pub, "I drink wine"-Bar, Riesenrad oder Kettenkarussell: Was extra auf einem Gelände mit der Größe von rund 400.000 Quadratmetern und damit fast 60 Fußballfeldern aufgefahren wird, klingt wirklich beeindruckend. Doch kann am Ende auch das gehalten werden, was versprochen wird?

Wir versorgen Euch nicht nur mit Eindrücken von Adeles Auftritt, sondern schauen sich natürlich auf dem Gelände um und liefern Euch die Antwort. Außerdem halten wir zusätzlich die Verkehrs-, ÖPNV- sowie Wetterlage genau im Blick.