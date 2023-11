Adele lüftet Ehe-Geheimnis: Die Sängerin hat Ja gesagt!

Nach einem Bericht der Daily Mail soll die Mutter eines Sohnes die freudige Nachricht am Wochenende verkündet haben, als sie bei der Stand-up-Show ihres befreundeten Comedians Alan Carr (47) in Los Angeles zu Gast war.

Dass die "Rolling in the Deep"-Interpretin und der Unternehmer längst Mann und Frau sein könnten, wird bereits seit Längerem vermutet.

Adele (35) und ihr Partner Rich Paul (41) sind seit 2021 ein Paar. © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die Sängerin habe bei der "kleinen und intimen" Show eine "gute Zeit" gehabt und keine Spur von Star-Allüren gezeigt. "Es war ihr egal, ob die Leute wissen, dass sie da ist", berichteten die übrigen Gäste.

Kurz vor dem Ende der Veranstaltung soll sich der Weltstar dann aber klammheimlich aus dem Saal geschlichen haben.



Für die 35-Jährige ist es bereits Ehe Nummer zwei: Von 2018 bis 2021 war Adele mit Simon Konecki (49), dem Vater ihres Sohnes Angelo (11), verheiratet.

Wenige Monate nach der Scheidung von ihrem ersten Mann hatte die "Someone Like You"-Sängerin ihre neue Liebe zu Rich Paul öffentlich gemacht, der erst kürzlich in einem CBS-Interview in den höchsten Tönen von seiner Herzdame schwärmte: "Sie ist großartig!"

Was die angebliche Hochzeit des Paares angeht, hielt sich der 41-Jährige jedoch bedeckt. Auf die Frage, ob Adele von nun an "Mrs. Paul" heiße, antwortete er ausweichend: "Du kannst sagen, was immer du willst!"

Seine Frau fand bei diesem Thema nun deutlich klarere Worte.