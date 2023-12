Adriana Limas Gesicht sorgt für Wirbel: "Victoria's Secret"-Model spricht Klartext!

Adriana Lima (42) ist im vergangenen Jahr zum dritten Mal Mama geworden. © Felix Hörhager/dpa

Auf "X" kursierte ein Foto der 42-Jährigen, das sie bei einer Veranstaltung in Los Angeles zusammen mit ihrer Familie zeigte. In den sozialen Medien diskutierten die User mit teils unterirdischem Niveau über das vermeintlich angeschwollene Gesicht Limas.

Sie spekulierten über missglückte Schönheitsoperationen und starke Gewichtszunahme.

Die Kommentare scheinen Adriana Lima aber kaltzulassen. "Ehrlich gesagt bin ich so glücklich wie noch nie und fühle mich wunderbar in meiner Haut", sagte sie am Montagabend beim "Mon Chéri Barbara Tag" in München. "Wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man automatisch einen großen Druck, auf eine bestimmte Weise auszusehen."

Bereits zuvor hatte das Supermodel in einer Instagram-Story klargestellt: "Das ist das Gesicht einer müden Mutter einer Teenager-Tochter, zweier Kinder kurz vor der Pubertät, eines aktiven Jungen, eines Einjährigen, der gerade Laufen lernt, und dreier Hunde. Danke für euer Interesse."