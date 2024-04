Adrienne Koleszár hat sich unters Messer gelegt und zeigt aus diesem Grund jetzt allen die Bilder

Adrienne Koleszár (39) hat sich in Berlin aufgrund eines langen Leidens an dem Lip- und Lymphödem unters Messer gelegt. © Screenshot/Instagram/adrienne_koleszar

So wissen ihre Follower seit vielen Jahren, dass die 39-Jährige an dem schmerzhaften Lip- und Lymphödem leidet.

Schon zweimal hat sich die Dresdnerin mit den ungarischen Wurzeln operieren lassen, leider ohne den gewünschten Erfolg. Das Tragen von Kompressionsstrümpfen - auch bei großer Hitze im Sommer - und vor allem die heftigen Schmerzen waren weiterhin ihr Begleiter.

Große Hoffnungen legt Adrienne nun in einen Eingriff, den sie in den vergangenen Tagen in Berlin hat machen lassen. Wie sie auf ihrem Profil mitteilte, wurde sie bereits am 22. April bei Dr. Christian Schmitz in Berlin operiert.

Es war der erste von insgesamt drei geplanten Eingriffen. "Ich erhoffe mir jetzt durch diese drei finalen Eingriffe einfach ein schmerzfreies Leben und natürlich auch ein verbessertes optisches Ergebnis", sagt die Influencerin.