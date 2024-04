Ärger um Muskel-Foto von Liam Hemsworth: Fieser Seitenhieb gegen Ex Miley Cyrus?

Die Fans haben darauf eine klare Antwort und feinden die Sängerin für ihre Aktion böse an: Im Netz warfen sie Noah vor, ihrer Schwester mit dem Like für ihren Ex-Schwager in den Rücken zu fallen, und beschimpften sie als "schlampig" - schließlich hatten sich der "Tribute von Panem" -Star und die "Flowers"-Interpretin nicht gerade im Guten getrennt.

Miley (31, l.) und Noah Cyrus (24) sind nicht gut aufeinander zu sprechen. © Montage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

"Es gibt keine größere Freude, als zu sehen, wie ihr euch über den dümmsten Scheiß so sehr aufregt, dass es so unterhaltsam und lustig ist", schrieb Noah laut Just Jared in einem inzwischen gelöschten Instagram-Beitrag.

Und weiter: "Wen zur Hölle interessiert das?"

Dass der Haussegen zwischen den beiden Schwestern bereits seit Längerem schief hängt, ist kein Geheimnis. Und auch mit ihrer Mutter Tish (56) soll sich Noah Cyrus zerstritten haben, nachdem die ihre frühere Romanze Dominic Purcell (54) geheiratet hatte.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth, die bei ihren Fans lange als Traumpaar galten, hatten sich nach einer turbulenten On-Off-Beziehung Ende 2018 spontan das Jawort gegeben, sich jedoch nur wenige Monate später wieder scheiden lassen.

In ihrem Mega-Hit "Flowers" rechnete die Künstlerin vergangenes Jahr mit ihrem Ex-Mann ab und deutete unter anderem an, Liam habe sie während ihrer Ehe schlecht behandelt und mehrfach betrogen.