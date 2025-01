Christina Hänni zeigt sich fassungslos: Arzt bot ihr ungefragt eine Beauty-OP an

Thun (Schweiz) - In ihrem Podcast verrät Christina Hänni (34), dass sie sich aufgrund von Beschwerden schon einmal unters Messer legen musste. Völlig ungefragt hätten die Ärzte dann auch gleich noch eine kosmetische Korrektur an ihr vornehmen wollen!

Christina Hänni ist mit ihrem Aussehen vollends zufrieden. Eine Schönheits-OP lehnt die 34-Jährige kategorisch ab. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

Das "Let's Dance"-Traumpaar ist gesundheitlich angeschlagen, wie in der Aufzeichnung der jüngsten Episode von "Don't Worry be Hänni" zu hören ist. Mit verstopfter Nase erklärt Christina in diesem Zusammenhang, dass sie schon immer Probleme mit den Nasennebenhöhlen hatte.

Weil sie irgendwann keine Lust mehr auf Antibiotika und Fieber hatte, entschied sich die gebürtige Russin dazu, den Riechkolben operieren zu lassen. Im Vorgespräch stellten die Ärzte ihr dann eine skurrile Frage, wie sie im Talk mit Ehemann Luca (30) preisgibt.

"Frau Luft – damals noch –, wenn wir schon an Ihrer Nase dran sind und die so aufbohren, wollen Sie die auch irgendwie verändern? Sollen wir irgendwas kleiner oder größer machen, Höcker wegmachen oder irgendwas?", gibt Christina den Wortlaut der Mediziner wieder.

Da die Nasenscheidewand ohnehin komplett verändert werden musste, wäre der parallele Eingriff für sie gratis gewesen. Mit diesem Argument versuchten die behandelnden Ärzte damals, der Profitänzerin den Beauty-Eingriff schmackhaft zu machen.