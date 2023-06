Affäre mit Liam Hemsworth? Jennifer Lawrence bricht endlich ihr Schweigen!

Los Angeles - Auf der Leinwand waren die "Tribute von Panem" -Stars Jennifer Lawrence (32) und Liam Hemsworth (33) ein Paar. Doch was lief im wahren Leben zwischen den beiden?

Mehr als nur ein Kuss? Was lief wirklich zwischen Liam Hemsworth (33) und Jennifer Lawrence (32)? © Montage: Will Oliver/EPA/dpa, Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Trotz seiner Ehe mit Sängerin Miley Cyrus (30) wurden in den vergangenen Jahren immer wieder Gerüchte laut, Liam Hemsworth habe etwas mit seiner Schauspiel-Kollegin Jennifer Lawrence am Laufen.

Auch nach der Trennung des einstigen Hollywood-Traumpaares heizte die Pop-Ikone die Spekulationen um eine angebliche Affäre ihres Ex-Mannes mit seiner ehemaligen Film-Freundin erneut mächtig an.

Denn im Musikvideo zu ihrem Mega-Hit "Flowers" trug Miley Cyrus ein Kleid, das der Robe, mit der Jennifer Lawrence 2012 bei der "Tribute von Panem"-Premiere erschienen war, zum Verwechseln ähnelte.

Reiner Zufall oder bewusste Anspielung?

Eine Frage, die auch Fans seither keine Ruhe zu lassen scheint und auf die Jennifer Lawrence jetzt endlich eine eindeutige Antwort gab.



Wie unter anderem die Daily Mail berichtete, bezog die Blondine in der US-Talkshow "Watch What Happens Live" erstmals Stellung zu den Affären-Gerüchten mit dem hübschen Australier.