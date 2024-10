Gabriel Kelly über Reise durch Vietnam: "Hatte zwei, drei Nahtoderfahrungen"

Gabriel Kelly (22) und Ann-Kathrin Bendixen (24) bereisten Vietnam gemeinsam – aber nicht als Paar. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

Bei einem Live-Auftritt auf dem Roten Sofa bei DAS! (NDR) wurde Gabriel Kelly am Samstagabend von einer liebevollen Grußbotschaft überrascht, die ihn sichtlich berührte.

"Was für ein enorm toller Mensch du bist, du hast das Herz am richtigen Fleck, bist warmherzig. (...) Das ist extrem selten", erklärte die Reise-Influencerin den Zuschauenden in einem kurzen Video.

Schließlich habe Gabriel sie nicht nur während ihrer "Let's-Dance"-Zeit immer unterstützt, sondern sich auch bei ihrer anschließenden Reise durch Vietnam um sie gekümmert.

Die beiden hatten das Land auf Rollern bereist, bis Ann-Kathrin einen Unfall hatte und sich schwer am Knie verletzte. Auch in dieser Zeit war Gabriel für sie da.

"Ich will 'Danke' sagen, dass es dich gibt. Was für eine geile Zeit hatten wir! Deine Eltern, deine Freundin, die können ganz, ganz stolz sein", so Ann-Kathrin weiter, die dabei aber auch noch einmal anklingen lässt, dass sie und Gabriel wirklich nur eine platonische Freundschaft verbindet. Sowohl er als auch die 24-Jährige sind nämlich an andere Partner vergeben.