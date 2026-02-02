"Affe auf Bike" gibt Statement zu OnlyFans ab

Timmersiek/Neuseeland - Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als "Affe auf Bike", äußerte sich zu den hartnäckigen OnlyFans-Gerüchten um ihre Person.

Die Reisebloggerin "Affe auf Bike" äußert sich zu OnlyFans auf Instagram. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

Immer wieder wurde die Reiseinfluencerin auf Social Media mit Kommentaren konfrontiert, dass sie als hübsche Frau "mit irgendwelchen Männern schlafen würde" oder Ähnliches. Auch OnlyFans spielte in den Aussagen über sie immer wieder eine Rolle.

Nun gab die 26-Jährige ein Statement zu der Debatte auf Instagram in ihrer Story ab: "Ich würde in meinem Leben niemals auf solchen Apps sein und mich so verkaufen."

Jeder könne machen, was er wolle, aber die Influencerin finde, sie habe eine Vorbildfunktion, und die 26-Jährige würde so etwas niemals unterstützen.

"Und ich finde, man darf das auch einfach mal so knallhart aussprechen, dass es einfach problematisch ist, wenn so viele Frauen auf diesen Apps unterwegs sind", erklärte die Reisebloggerin.