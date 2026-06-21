"Aggressiver" Prostata-Krebs: TV-Star mit überraschendem Update und wichtiger Message
Chadlington (Vereinigtes Königreich) - Erst der Schock, nun das große Aufnahmen: Nachdem Mitte der Woche bekannt geworden war, dass Ex-"Top Gear"-Moderator Jeremy Clarkson (66) an "aggressivem Krebs" erkrankt ist, konnte der beliebte Brite überraschend schon am Wochenende Entwarnung geben!
In seiner Bauernhof-Serie "Clarkson's Farm" hatte der TV-Star Ende der 5. Staffel von seiner Erkrankung erzählt, gab in der letzten Folge einen recht düsteren Ausblick: "Einige Behandlungen sind schiefgelaufen, sagen wir es mal so."
Nur Tage später die Wendung! Auf seinem Instagram-Kanal berichtete Clarkson am Wochenende in typisch ironischer Manier, dass sein Krebs in Remission sei: "Die Aufmerksameren unter euch werden bemerkt haben, dass ich nicht tot bin. Und ich bin nicht nur 'nicht tot', mir geht es vollkommen gut."
Grund dafür sei, dass seine Ärzte den Prostatakrebs frühzeitig entdeckt hätten, "weil ich mich testen gelassen habe." Er legte all seinen männlichen Fans ans Herz, es ihm gleich zu tun. Heutzutage müssten die Doktoren nicht mal mehr einen Finger in einen reinstecken - ein simpler Bluttest würde dafür genügen.
Innerhalb weniger Stunden sammelte Clarksons Post mehr als zwei Millionen Likes. Hinzu kamen zehntausende Kommentare, in denen sich für den 66-Jährigen gefreut wurde. Andere beteuerten, sich nun auch durchchecken lassen zu wollen.
Jeremy Clarkson teilt die positive Nachricht mit seinen 10,7 Millionen Instagram-Followern
Beliebter Moderator betont: "Es war eine aggressive Art von Krebs"
Hatte der ehemalige "Top Gear"- und "The Grand Tour"-Moderator in seiner Prime-Serie noch über seinen Krebs gesagt: "wo, das geht niemanden etwas an", ging er gegenüber der Sunday Times nun etwas mehr ins Detail.
"Ich bin offiziell ohne Zweifel der glücklichste Mann der Welt", sagte Clarkson der Zeitung. "Es war eine aggressive Art von Krebs. Er hätte sich ausbreiten können, er hätte in die Bauchspeicheldrüse gelangen können, er hätte überall hingehen können, und das wäre problematisch gewesen."
Zur Wahrheit gehört leider auch, dass bei 40 Prozent der geheilten Prostata-Krebspatienten, die Erkrankung früher oder später zurückkehrt, weswegen der TV-Star sein Blut nun regelmäßig untersuchen lassen will.
"Ich versuche, positiv zu sein. Ich habe beschlossen, zu den 60 Prozent zu gehören, bei denen kein Rückfall auftritt", gab Clarkson sich kämpferisch.
Titelfoto: picture alliance / AP Photo/Dave Shopland | Dave Shopland