Aniston, Cox, Kudrow und Co.: "Friends"-Stars nehmen Abschied von geliebtem Kollegen

Los Angeles (USA) - Mit James Burrows hat am Freitag einer der großen amerikanischen TV -Macher die Bühne des Lebens verlassen. Der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor wurde 85 Jahre alt . Seitdem drückten unzählige Hollywood-Größen im Netz ihre Trauer aus - darunter auch die Stars der Kult-Sitcom "Friends".

James Burrows starb am Freitag im Alter von 85 Jahren. (Archivbild) © IMAGO / Future Image

Denn neben Hit-Serien wie "Cheers", "Will & Grace", "Frasier" und "The Big Bang Theory" führte er auch bei 15 Folgen von "Friends" Regie, darunter die für den Erfolg so wichtige Pilotfolge.

Chandler-Darsteller Matthew Perry kam im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren auf tragische Weise ums Leben. Alle andern der sechs großen "Friends"-Stars mussten nun erneut ihre Trauer über den Verlust eines geliebten Kollegen ausdrücken.

Jennifer Aniston (57) erinnerte auf Instagram an ihre Vaterfigur "Papa Burrows". "Er hat sich immer bei mir gemeldet. Er sorgte sich um mich, feierte mich, lehrte mich, führte mich und hielt mich durch die schwierigsten und besten Zeiten. Er hat uns schrecklich verwöhnt", schrieb die Schauspielerin, die in der Sitcom Rachel Green verkörperte.

Burrows habe die "Friends"-Star als seine "Kids" bezeichnet. "Seine eigenen unglaublichen Kinder waren großzügig genug, ihn mit uns allen zu teilen", so die 57-Jährige Samstagabend. Ähnlich klangen auch die Worte von Monica-Darstellerin Courteney Cox (62).

"Ich bin mir nicht sicher, wie jemand mit so viel Talent, Weisheit und Verehrung so egolos sein kann. Alles, was für Jimmy zählte, war, alles so gut wie möglich zu machen … nun ja, das und seine wundervollen Kinder und seine wunderschöne Frau Debbie."