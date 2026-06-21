1155 Stunden pure Handarbeit! Dua Lipa enthüllt ihr Mega-Brautkleid

Palermo/Los Angeles - Drei Tage lang zelebrierten Mega-Star Dua Lipa (30) und Schauspieler Callum Turner (36) bei traumhafter Kulisse in Siziliens Hauptstadt ihre 1,5-Millionen-Euro-Hochzeit und hatten damit so manchen Anwohner verärgert . Lange Zeit hielt die Sängerin geheim, welches Kleid sie am Tag der Feier trug - bis jetzt!

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) sind inzwischen Mann und Frau. © Christoph Soeder/dpa

In ihrem neuesten Instagram-Post zeigt die 30-Jährige ein paar Impressionen ihrer Luxusfete vom Samstag, darunter jede Menge romantischer Couple-Bilder. Im Vordergrund: Dua Lipas unverwechselbares Brautkleid!

Laut der Vogue handelt es sich bei der Robe um ein handgefertigtes Chanel-Haute-Couture-Kleid samt verführerischem Rückenausschnitt, welches exklusiv von Modedesigner Matthieu Blazy (41) entworfen wurde.

Das Einzelstück besitzt stolze 480.000 handbestickte Perlen und Trompe-l’œil-Juwelen sowie eine mit 25.000 flauschigen Federn unterlegte, zwei Meter lange Schleppe.

Natürlich ist auch Lipas sechs Meter langer Tüllschleier mit Perlen und Federn handbestickt sowie mit hochwertigen Organza-Applikationen verziert. Gefertigt wurde der aufwendige Chanel-Traum in den Ateliers der Rue Cambon 31 in Paris. Insgesamt sollen Schneider unfassbare 1155 Stunden an dem Kleid gebastelt haben!

Passend dazu rundeten weiße Satinpumps von Massaro Paris den extravaganten Look ab.