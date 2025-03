Alec Baldwin nach Todesschuss "nie wieder derselbe": Reality-Doku offenbart trauriges Detail

Die Reality-Show "The Baldwins" thematisiert das tragische Ereignis während Dreharbeiten 2021 - und was das mit Alec Baldwin und seiner Familie gemacht hat.

Von Juliane Bonkowski

New York City (USA) - Schauspieler Alec Baldwin (66) und seine Familie sind jetzt Reality-TV-Stars. In ihrer eigenen Show "The Baldwins" wird auch der tödliche Schuss auf eine Kamerafrau während Dreharbeiten thematisiert - und was das mit ihm, seiner Frau und den Kindern gemacht hat.

Wie Familie Baldwin lebt, aber auch was sie seit den tödlichen Dreharbeiten im Oktober 2021 durchmachte, zeigt die neue Doku bei TLC. © TLC Früher gefeierter Hollywood-Star ist es seit jenem verhängnisvollen Tag im Oktober 2021 ruhig um den mittlerweile 66-Jährigen geworden - zumindest schauspielerisch. Doch auch privat sind die tragischen Ereignisse nicht spurlos an ihm, seiner Frau Hilaria (41) und den sieben gemeinsamen Kindern vorbeigegangen, wie die Reality-Doku zeigt. In dem bislang nur in den USA verfügbaren Format offenbart die 41-Jährige, dass ihr Mann zeitweise nicht mehr leben wollte, nachdem er bei den Dreharbeiten zum Western "Rust" die Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) versehentlich mit einer geladenen Requisitenwaffe erschossen hatte. Promis & Stars Einen Monat nach Trennung: Serkan und Samira Yavuz leben noch immer unter einem Dach So habe sie kürzlich Textnachrichten ihres Mannes gefunden, in denen er am Tag nach dem Unglück schrieb, sich umbringen zu wollen, erzählt sie in der zweiten Folge der Doku. Die Schuld und auch die Tatsache, selbst überlebt zu haben, hätten ihn beinahe erdrückt. "Immer wieder denkt er an diesen Tag und wünscht sich, er wäre an ihrer Stelle gewesen", so Hilaria.

Nachdem das Verfahren gegen ihn eingestellt worden ist, brach Alec Baldwin (66) im Gericht in Tränen aus. © RAMSAY DE GIVE / POOL / AFP

Alec Baldwin seit tragischem Vorfall gesundheitlich angeschlagen