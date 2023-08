Alena Gerber feiert (zu) wilde Geburtstags-Sause: Polizei rückt an

Hamburg - Happy Birthday, Alena Gerber (34) ! Das Model hat am Samstag eine wilde Geburtstags-Sause gefeiert - sogar die Polizei musste anrücken.

Neben einer großen Geburtstagstorte wurde den Gästen ein edles Rinderfilet mit Trüffeln serviert. Auch Alena selbst hat ordentlich zugeschlagen, wie sie gegenüber der Bild-Zeitung erklärte: "Ich habe so viel gegessen, dass ich auf der Toilette mein Kleid wechseln musste. Es wäre sonst geplatzt."

Auch in Sachen Programm ließ sich Alena nicht lumpen! Neben einer heißen Performance von einer Bauchtänzerin, zu der die Beauty fröhlich mitwippte, gab es auch einen Live-Auftritt von einem Sänger - inklusive Geburtstagsständchen.

Das Model zog bei ihrer Geburtstagsparty in einem raffinierten Fummel aus Glitzerschnüren und XXL-Ausschnitt alle Blicke auf sich. Das Kleid hatte sie extra für ihre große Feier anfertigen lassen und bereits im Vorfeld stolz ihren rund 820.000 Followern auf Instagram präsentiert.

Die blonde Schönheit hat am Samstagabend das Szene-Lokal "Patio" in Hamburg angemietet, um mit Familie und Freunden ihr 34. Lebensjahr einzuläuten.

Das Model feiert ihren Geburtstag mit Ehemann Clemens Fritz (42, l.) und Freunden. © Fotomontage: Instagram/alenagerberofficial

Nach dem Dinner wurde in dem Restaurant an der Alster ausgelassen gefeiert. Laut Bild-Informationen sogar so wild, dass gegen 23 Uhr die Polizei anrücken und die Feiermeute ermahnen musste, etwas leiser zu sein.

Später ging die Party im engen Kreis in einer Karaoke-Bar auf dem Hamburger Kiez weiter.

Alenas Ehemann, Werder-Bremen-Legende Clemens Fritz (42), war der erste, der seiner Liebsten um Punkt 0 Uhr in die Arme fiel und ihr einen dicken Geburtstags-Schmatzer aufdrückte.

Die beiden sind seit 2017 verheiratet und nach wie vor ein absolutes Traumpaar. Das blieb auch bei den Gästen nicht unbemerkt, wie das Model betonte: "Alle Gäste haben mir heute Abend zu diesem tollen Mann gratuliert. Für mich das schönste Geschenk!"