Alena Gerber kommt nach Job nach Hause: So süß reagiert Hund "Onyx"

Hund "Onyx" ist Alena Gerbers (34) ganzer Stolz. Als das Model nun von einem Job zurück nach Hause kam, war die Wiedersehensfreude riesig. © Fotomontage: Instagram/alenagerberofficial

Inzwischen ist der Vierbeiner zu einem stattlichen Junghund herangewachsen, der die Familie ganz schön auf Trab hält. Via Instagram gewährt die 34-Jährige immer wieder Einblicke in den Alltag mit der Fellnase.

Die vergangenen Tage dürften allerdings ziemlich schwer für das Tier gewesen sein. "Onyx", der nach Alenas Lieblingsstein aus Kindertagen benannt wurde, musste auf die Streicheleinheiten seiner "Mama" verzichten.

Die gebürtige Baden-Württembergerin war für ein Fotoshooting in der Weltgeschichte unterwegs, posierte unter anderem in der italienischen Hauptstadt Rom für die Kamera - "Onyx" hingegen blieb im heimischen Bremen.

Am gestrigen Dienstag kehrte Alena schließlich nach Hause zurück - und die Wiedersehensfreude war riesig! In ihrer Instagram-Story ließ die Blondine ihre mehr als 800.000 Follower daran teilhaben.

Zu einem Clip, in dem sich der Vierbeiner ganz eng an sie schmiegt, schrieb Alena: "Onyx, jedes Mal, wenn ich von ein paar Tagen arbeiten heimkomme. Für ungefähr zwei Tage hängt er dann 24/7 an mir wie ein Koala."