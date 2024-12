Taugt Oliver Pocher als Vater? Sandy Meyer-Wölden findet deutliche Worte!

Oliver Pocher (46) und seine erste Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) haben insgesamt drei gemeinsame Kinder. © Bildmontage: Monika Skolimowska/dpa, Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Von 2010 bis 2014 waren die beiden miteinander verheiratet. Jeder von ihnen hat fünf Kinder, drei davon entstammen ihrer gescheiterten Ehe. Seit dem Sommer wohnen Oli und Sandy zudem wieder unter einem Dach in Köln.

In der Öffentlichkeit wird der Entertainer vor allem als Lautsprecher wahrgenommen, der gegen alles und jeden pöbelt, nur um im Gespräch zu bleiben. Doch in den eigenen vier Wänden ist der 46-Jährige vor allem eins - ein absoluter Vollblut-Papa.

"Also ich muss sagen, da ist er wirklich richtig, richtig gut. Ganz toll. Da kann man sich auch auf ihn verlassen", schwärmt Sandy im neuen Bild-Podcast "May Way" über ihren früheren Ehemann.

Als Bühnenkünstler ist Oli stets viel unterwegs. Doch egal, wann und wo der 46-Jährige auch auftritt, nachts kehrt er immer wieder in den Schoß seiner Familie zurück, wie Alessandra betont: "Er zieht’s knallhart durch!"

Der Vater ihrer drei ältesten Sprösslinge sei in dieser Hinsicht wirklich sehr konsequent. "Das bewundere ich sehr, weil egal, wie müde er ist, er steht auf", fügt die Wahl-Kölnerin noch ergänzend hinzu.