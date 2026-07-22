Sandy Meyer-Wölden zieht bitteres Fazit nach Liebes-Aus: "Zweite Runde hätte man sich sparen können"

Weeze - Drei Monate nach dem öffentlichen Beziehungs-Aus mit Ex-Freund Alexander Müller (41) hat Sandy Meyer-Wölden (43) ein brisantes Detail rund um ihr damaliges Liebes-Comeback verraten.

Nach dem ersten Liebes-Aus Ende 2024 zerbrach die Beziehung von Alexander Müller (41) und Sandy Meyer-Wölden (43) im Februar final. © Rolf Vennenbernd/dpa

Eigentlich ist die Fünffach-Mama für ihre harmonische, ruhige und einfühlsame Ader bekannt.

Umso überraschender ihr neuestes Statement: Das Liebes-Comeback mit Ex-Freund Alexander Müller hätte es nicht unbedingt gebraucht.

"Die zweite Runde hätte man sich auch sparen können. Aber so ist es gelaufen", hat die 43-Jährige in der ersten Live-Ausgabe des neuen Podcasts "Die Pochers! Live" im Theater auf dem Parookaville verraten.

Tatsächlich soll die Trennung bereits im Februar stattgefunden haben, erklärt Sandy. "Wir haben uns Anfang Februar getrennt, aber öffentlich haben wir die Trennung ja später gemacht."

Sogar Ex-Mann Oliver Pocher (48) wusste vorab Bescheid und kassiert ein liebevolles Lob seiner Verflossenen.

"Du wusstest ja Bescheid. Und das erste Mal, muss ich sagen, hast du wirklich dichtgehalten. Das weiß ich sehr zu schätzen."