Alessandra Meyer-Wölden: Jahrelang bestimmte diese Angst ihr Leben

Köln - Auf den ersten Blick wirkt bei Alessandra Meyer-Wölden (43) alles unbeschwert. Nun spricht das Model erstmals darüber, welcher Angst sie jahrelang ausgeliefert war.

Alessandra Meyer-Wölden (43) spricht auf Instagram offen über ihre jahrelange Angst. © Instagram/ sandymeyerwoelden

Auf Instagram gewährt die Fünffach-Mama ihren Fans einen sehr persönlichen Einblick und verrät, dass sie jahrelang unter einer lähmenden Angst vor tiefem Wasser litt.

"Als Kind hatte ich keine Angst vor Wasser. Sie kam erst viele Jahre später, und bis heute kann ich nicht sagen, wann genau sie begonnen hat. Irgendwann war sie einfach da", schreibt die 43-Jährige.

Was zunächst harmlos begann, entwickelte sich zu einer enormen Belastung. Sobald sie sich weiter ins Wasser wagte, spielte ihr Körper verrückt.

"Jedes Mal, wenn ich tiefer ins Wasser ging, raste mein Herz, mein Körper geriet in Panik und alles in mir wollte nur noch zurück an Land", schildert die Ex von Oliver Pocher (48).

Erst als sie sich professionelle Unterstützung suchte und aufhörte, ihre Panik zu verdrängen, habe sich etwas verändert.