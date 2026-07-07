Alessandra Meyer-Wölden: Jahrelang bestimmte diese Angst ihr Leben
Köln - Auf den ersten Blick wirkt bei Alessandra Meyer-Wölden (43) alles unbeschwert. Nun spricht das Model erstmals darüber, welcher Angst sie jahrelang ausgeliefert war.
Auf Instagram gewährt die Fünffach-Mama ihren Fans einen sehr persönlichen Einblick und verrät, dass sie jahrelang unter einer lähmenden Angst vor tiefem Wasser litt.
"Als Kind hatte ich keine Angst vor Wasser. Sie kam erst viele Jahre später, und bis heute kann ich nicht sagen, wann genau sie begonnen hat. Irgendwann war sie einfach da", schreibt die 43-Jährige.
Was zunächst harmlos begann, entwickelte sich zu einer enormen Belastung. Sobald sie sich weiter ins Wasser wagte, spielte ihr Körper verrückt.
"Jedes Mal, wenn ich tiefer ins Wasser ging, raste mein Herz, mein Körper geriet in Panik und alles in mir wollte nur noch zurück an Land", schildert die Ex von Oliver Pocher (48).
Erst als sie sich professionelle Unterstützung suchte und aufhörte, ihre Panik zu verdrängen, habe sich etwas verändert.
Alessandra erkennt, was wirklich hinter der Panik steckte
Egal ob im Meer, im Schwimmbad oder bei einem Tag am See: Alessandra wollte die Angst nicht länger ihr Leben bestimmen lassen. Bei der Therapie erkannte sie mit der Zeit, dass ihre Furcht vor Wasser gar nicht die eigentliche Ursache war.
"Dahinter lag ein viel tieferes Gefühl: keinen Platz zu haben, keine Luft zu bekommen, eingeengt zu sein", so die 43-Jährige. Der Weg zur Besserung sei schließlich aus vielen kleinen Erfolgen entstanden.
"Jedes Mal, wenn ich geblieben bin, anstatt zu fliehen, hat mein Körper gelernt, dass er sicher ist. Und ich habe gelernt, dass ich größer bin als meine Angst", berichtet Alessandra.
Besonders emotional ist für die 43-Jährige, dass sich dadurch auch der Alltag mit ihren Kindern verändert hat. Heute könne sie die Momente mit ihnen im Wasser "bewusst genießen".
Menschen, die selbst mit Ängsten kämpfen, rät Alessandra vor allem eines: "Heilung bedeutet, nicht mehr vor ihr wegzulaufen. Denn oft liegt hinter der Angst nicht das, wovor wir glauben, Angst zu haben, sondern eine Geschichte, die endlich gesehen werden möchte."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ sandymeyerwoelden