Sandy Meyer-Wölden packt aus: Das war wirklich schuld an Trennung von Alexander Müller
Köln - Mehr als einen Monat nach der Trennung von Ex-Freund Alexander Müller (41) spricht Sandy Meyer-Wölden erstmals richtig Klartext und lässt dabei tief blicken. Die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) hat ihr Liebesleben sogar wieder angekurbelt!
Erst Mitte April hatte die Fünffach-Mama öffentlich verraten, dass die Beziehung zu Unternehmer Alex Müller ein zweites Mal in die Brüche gegangen ist.
In BILD holt die Münchnerin jetzt zum Rundumschlag aus und stellt sämtliche ihrer Emotionen auf den Prüfstand.
"In mir sah es aus wie nach einem Erdbeben. (...) Ich hatte alles. Trauer. Enttäuschung. Wut. Angst. Aber auch Erleichterung und Klarheit", beschreibt sie die Anfangszeit nach dem Liebes-Aus.
Und warum hat es nach der ersten Trennung Ende 2024 schon wieder nicht gereicht? "Weil es für mich gewisse Dinge gibt, die nicht verhandelbar sind: Respekt. Loyalität. Ehrlichkeit. Klarheit. Und irgendwann muss man ehrlich genug sein, (...) wenn zwei Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Beziehung gelebt werden sollte.
"Ich war diesmal emotional viel bewusster. Ich habe heute gewisse Werte und Punkte, die für mich einfach unverhandelbar sind. Und dadurch, dass es das zweite Mal war, wusste ich natürlich auch: Ich habe diesen Schmerz schon einmal erlebt und es wird alles gut."
Sandy Meyer-Wölden datet wieder
Die Hoffnung an die Liebe ihres Lebens gibt die Wahl-Amerikanerin trotz der Pleite mit Alexander Müller aber nicht auf - nur die Rahmenbedingungen haben sich verändert.
"Ich glaube an die Liebe. Aber nicht mehr an die romantisierte Disney-Version davon. Liebe allein reicht nicht. Bewusstsein, emotionale Reife, Kommunikation, Klarheit, Vertrauen und Verantwortung sind genauso wichtig", macht sie deutlich.
Für den endgültigen Laufpass habe ihr die erste Liebes-Pleite sogar in die Karten gespielt. "Ich war diesmal emotional viel bewusster. Ich habe heute gewisse Werte und Punkte, die für mich einfach unverhandelbar sind. Und dadurch, dass es das zweite Mal war, wusste ich natürlich auch: Ich habe diesen Schmerz schon einmal erlebt und es wird alles gut."
Einen Mann an ihrer Seite kann sie sich trotzdem wieder vorstellen, erklärt sie. "Ich brauche keinen Mann, um vollständig zu sein. Genau deshalb darf einer kommen."
Bevor das aber soweit ist, bringt sie zusammen mit Sängerin Kate Hall (43), Sarah Valentina Winkhaus (43) und Viktoria Becker den neuen Podcast "Stadt Amazonen" auf den Markt.
Erst im Januar war Sandy Meyer-Wölden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion bei "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Ex Olli ausgestiegen.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa