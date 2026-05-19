Sandy Meyer-Wölden packt aus: Das war wirklich schuld an Trennung von Alexander Müller

Köln - Mehr als einen Monat nach der Trennung von Ex-Freund Alexander Müller (41) spricht Sandy Meyer-Wölden erstmals richtig Klartext und lässt dabei tief blicken. Die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) hat ihr Liebesleben sogar wieder angekurbelt!

Nach der ersten Trennung im November 2024 zog Sandy Meyer-Wölden im April dieses Jahres erneut die Reißleine. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erst Mitte April hatte die Fünffach-Mama öffentlich verraten, dass die Beziehung zu Unternehmer Alex Müller ein zweites Mal in die Brüche gegangen ist.

In BILD holt die Münchnerin jetzt zum Rundumschlag aus und stellt sämtliche ihrer Emotionen auf den Prüfstand.

"In mir sah es aus wie nach einem Erdbeben. (...) Ich hatte alles. Trauer. Enttäuschung. Wut. Angst. Aber auch Erleichterung und Klarheit", beschreibt sie die Anfangszeit nach dem Liebes-Aus.

Und warum hat es nach der ersten Trennung Ende 2024 schon wieder nicht gereicht? "Weil es für mich gewisse Dinge gibt, die nicht verhandelbar sind: Respekt. Loyalität. Ehrlichkeit. Klarheit. Und irgendwann muss man ehrlich genug sein, (...) wenn zwei Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie Beziehung gelebt werden sollte.

"Ich war diesmal emotional viel bewusster. Ich habe heute gewisse Werte und Punkte, die für mich einfach unverhandelbar sind. Und dadurch, dass es das zweite Mal war, wusste ich natürlich auch: Ich habe diesen Schmerz schon einmal erlebt und es wird alles gut."