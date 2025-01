"Traumatisiert": Pocher-Ex Sandy teilt dramatische Enthüllung über ihren toten Vater

Köln - Die Jugend von Sandy Meyer-Wölden wurde vor allem durch den frühen Tod ihres Vaters Axel (†56) geprägt. Jetzt erinnerte sich die 41-Jährige an ein traumatisches Erlebnis mit ihm zurück!

Wann genau sich das Unglück zugetragen hat, verrät Sandy nicht. Es dürfte jedoch in ihrer frühesten Kindheit passiert sein. Im Alter von nur 14 Jahren musste sie dann tatsächlich den Tod ihres Vaters verkraften.

Während das Model die prägende Anekdote über ihren Vater erzählt, hält Oli sich mit Scherzen zurück. Er weiß um die Sensibilität des Themas, immerhin beeinflusst der Vorfall seine erste Ex-Frau noch heute: "Wir sind partout nie mehr in die Schweiz zum Skifahren!"

Bei einem Familienurlaub in St. Moritz kam es jedoch fast zu einer Tragödie. "Er ist unter eine Lawine gekommen und fast gestorben", erzählt Sandy. "Meine Eltern waren so traumatisiert, dass er das gerade so halbwegs überlebt hat. Es war sehr, sehr knapp."

In der neuen Podcast-Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" schlagen die Blondine und ihr Talk-Partner Oliver Pocher (46) ungewohnt ernste Töne an. Denn Sandy berichtet von einem Unglück, welches ihrem Papa beinahe noch eher das Leben gekostet hätte.

Oliver Pocher (46) und seine erste Ex-Frau schlugen in ihrer aktuellen Podcast-Folge auch mal ungewohnt ernste Töne an. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Der bekannte Sportmanager und Anwalt starb 1997 im Alter von 56 Jahren an den Folgen einer Leberkrebserkrankung. Ein schwerer Schicksalsschlag für die Fünffach-Mama, die damals mit ihrem Bruder Axel jr. in Florida (USA) lebte.

Erst kürzlich erinnerte sich Sandy an den traurigen Moment zurück: "Meine Mutter rief an und sagte, wir müssten nach Hause fliegen. Wir wussten nicht, ob Papa noch lebte. Als Mama uns am Münchner Flughafen abholte, trug sie Schwarz."

Die Kinder hatten es nicht mehr rechtzeitig nach Deutschland zurückgeschafft, um sich von ihrem Papa zu verabschieden. "Damit hatte ich viele Jahre ein Problem", gestand die Wahl-Kölnerin. Doch Axel Meyer-Wölden wollte es so.

"Er wollte, dass wir ihn aus guten Zeiten in Erinnerung behalten. Die Krankheit war schlimm, zog sich über Jahre und veränderte ihn", erklärte Sandy im Dezember 2024 gegenüber Bild. Boris Becker sagte damals nach dem Tod seines Beraters die Teilnahme an den US Open ab.