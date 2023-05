Alessia Herren hat ihre "Depressionen" überwunden: "Hab wieder zu mir selbst gefunden"

"Ich habe mich so unwohl in meinem Körper gefühlt, mit meinem Aussehen", hatte das Reality-Sternchen seinen Anhängern gestanden, doch diese Zeit liegt nun endgültig hinter der Neu-Mama.

Die 21-Jährige hatte jedoch nicht nur die Geburt der kleinen Anisa bekannt gegeben: So erklärte sie außerdem in ihrer Story, warum sie plötzlich von der Bildfläche verschwunden war, und offenbarte, dass sie "Depressionen mit sich selbst" gehabt habe.

Alessia Herren erklärte ihren Fans, wieder zu sich selbst gefunden zu haben. © Bildmontage: Instagram/alessiamillane

Am Donnerstag hatte Alessia nämlich eine kleine Story für ihre Follower aufgenommen, in der sie berichtete: "Endlich habe ich meine Figur wieder und passe in meine Sachen rein." Dazu hatte die 21-Jährige die Handykamera auf ihren erschlankten Körper gerichtet.

Doch Alessia verriet noch mehr! In der nächsten Sequenz ihrer Story offenbarte die Kölnerin außerdem, dass sie inzwischen "wieder zu sich selbst gefunden habe", während sie lässig vor der Kamera posierte.

Ihre Depressionen scheint Alessia demnach glücklicherweise überwunden zu haben - möglicherweise auch mit der Unterstützung ihres Mannes Can, dem die frischgebackene Mama erst kürzlich das Jawort gegeben hatte.