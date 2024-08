Zum ersten Mal! Alessia Herren zeigt das Gesicht von Töchterchen Anisa-Amalia

Reality-TV-Star Alessia Herren (22) brachte im April 2023 ihr erstes Kind zur Welt. © Bildmontage: Instagram/alessiamillane (Screenshots)

Seit das Mädchen auf der Welt ist, berichtet die Tochter von Willi Herren (†45) auf ihrem Instagram-Kanal regelmäßig über die alltäglichen Herausforderungen, die ihr neues Leben mit Kleinkind eben so mit sich bringt.

Dazu teilt Alessia auch immer wieder süße Schnappschüsse von sich und ihrer Tochter mit den Fans. Das Gesicht ihres Sprösslings wird dabei jedoch stets von einem Emoji verdeckt. Jetzt machte die Jung-Mama allerdings eine Ausnahme!

In einem aktuellen Social-Media-Beitrag präsentiert sich das Mama-Tochter-Duo in einem grünen Partnerlook beim gemeinsamen Spielen an der frischen Luft. Zwar blickt Anisa auf der Aufnahme zu Boden, ihre zarten Gesichtszüge sind dennoch gut zu erkennen.

"Du bist mein", schreibt die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Kandidatin in die Caption und versieht ihre Worte zusätzlich mit einem grünen Herz. "Wie süß und so schön, der Opa wäre so stolz auf euch zwei", kommentiert eine Userin in Gedenken an Willi.