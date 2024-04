Schock für Alexander Hold: Ehemaliger TV-Richter ist an Krebs erkrankt!

"Das Karzinom ist bereits so nahe an die benachbarten Nerven herangewachsen, dass die OP herausfordernd wird. Welche weiteren Therapien danach noch erforderlich werden, wird sich nach der OP zeigen", schilderte Hold.

Der frühere TV-Richter und derzeitig amtierende Vizepräsident des Landtags ist an Prostatakrebs erkrankt. Das teilte der Freie-Wähler-Politiker am heutigen Freitag in München entsprechend mit.

Seit dem Jahr 2018 ist der gebürtige Kemptener für die Freien Wähler schon im Bayerischen Landtag. Im Jahr davor hatte ihn seine Partei sogar als - wenn auch wenig überraschend chancenlosen - Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl aufgestellt.

Zuvor erlangte er bundesweite Bekanntheit durch die Sat.1-Sendung "Richter Alexander Hold".

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung von Männern in Deutschland. Wie bei allen Krebsarten erhöht Früherkennung die Heilungschancen. Fast 90 Prozent der Erkrankten in Deutschland überleben. Dennoch sterben in Deutschland jährlich mehr als 15.000 Männer an einem Prostatakarzinom. Mit einem Anteil von rund 11,6 Prozent steht das Prostatakarzinom hinter Lungenkrebs an zweiter Stelle bei den zum Tode führenden Krebserkrankungen.