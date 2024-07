Alexander Zverev als Fahnenträger bei Olympia? "Mehr kann ich nicht machen"

Alexander Zverev (27) war am Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast. Er sprach unter anderem über die Möglichkeit, der deutsche Fahnenträger bei Olympia zu sein. © NDR/Uwe Ernst

In der "NDR Talk Show" erklärte der Goldmedaillengewinner von Tokio 2021 am gestrigen Freitagabend: "Die Entscheidung ist jetzt im Prozess, es wird diskutiert. Ich weiß, ich bin mit in der Diskussion, darüber freue ich mich schon."

Wenn er nach seinem Titelgewinn nun auch noch die Fahne tragen dürfte, sei Olympia für ihn "erfüllt", verdeutlichte der 27-Jährige. Zverev ergänzte: "Mehr kann ich nicht machen."

Dass sein Gewinn in Tokio einen ganz besonderen Stellenwert in seiner Karriere hat, wird auch durch deutlich, dass der gebürtige Hamburger die Goldmedaille im Wohnzimmer aufgehängt hat. "Ich will jeden Tag an der vorbeigehen, wenn ich zu Hause bin."

Seine Knieverletzung, die er sich in Wimbledon zugezogen hat, soll einer Teilnahme nicht im Weg stehen. "Ich kann ganz normal laufen, ich kann alles machen, aber Tennis spielen kann ich noch nicht so gut. Ich kann noch nicht die Leistung bringen, die ich normal bringe, aber es wird schon", erklärte Zverev.