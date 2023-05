Pflichtaufgabe erfüllt: Zverev erreicht zweite Runde der French Open!

Paris (Frankreich) - Erste Hürde gemeistert! Alexander Zverev (26) hat sich am Ort seiner schweren Verletzung vor einem Jahr in glatten drei Sätzen mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1 gegen den Südafrikaner Lloyd Harris (26) in die zweite Runde der French Open gekämpft.