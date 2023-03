Alexander Zverev spricht über seine Tochter: "Würde alles für sie machen"

Hamburg/Monaco - Er spricht so offen wie nie zuvor über sein Privatleben! Deutschlands Tennis -Star Alexander Zverev (25) wird oft als arrogant tituliert, doch in der RTL+-Doku "Zverev - Der Unvollendete" zeigte der 25-Jährige eine ganz andere Seite von sich.

Tennis-Star Alexander Zverev (25) schwärmt von seiner Tochter. © Maximilian Haupt/dpa

Aktuell kämpft der gebürtige Hamburger nach seinem Comeback wieder auf dem Tennisplatz um Siege. Im vergangenen Jahr stand er kurz davor, seinen ersten Grand-Slam-Titel einzufahren und die Nummer eins der Welt zu werden. Doch im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal (36) verletzte sich Zverev schwer und fiel lange Zeit aus.

In der Doku wird aber nicht nur der lange Weg zurück auf den Tennis-Court begleitet, sondern die Zuschauer erhalten auch einen Einblick in sein Privatleben, wo es zum Beispiel um die Schwierigkeiten seiner Vaterschaft geht.

Am 11. März 2021 kam seine Tochter Mayla (2) auf die Welt. Mit der Mutter der Kleinen, die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Brenda Patea (29), ist Zverev aber schon lange nicht mehr zusammen. Noch bevor das Paar die Schwangerschaft öffentlich machte, trennte sie sich.

"Für die Kleine würde ich alles machen, um ehrlich zu sein", gesteht Zverev in der Doku. "Das ist etwas, was komplett anders ist. Das kannst du nicht mit irgendwas vergleichen. Nicht mit einem Turnier, deinen Eltern oder deiner Partnerin. Es ist was komplett anderes."