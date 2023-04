Nach 3,5 Stunden Nachtarbeit: Alexander Zverev erreicht dritte Runde in Madrid

Madrid - Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (26) hat sich beim ATP-Turnier in Madrid nach einem Kraftakt in die dritte Runde gekämpft.

Alexander Zverev (26): "Ich denke, es waren ein, zwei Punkte, die das Match entschieden haben. Ich bin natürlich sehr glücklich, wie es gelaufen ist." © Sven Hoppe/dpa

Der 26-Jährige gewann sein Zweitrundenmatch in der Nacht zu Samstag gegen den Spanier Roberto Carballés Baena (30) nach knapp dreieinhalb Stunden mit 6:7, (6:8), 7:5, 6:0. In der dritten Runde des Sandplatzturniers trifft der an Nummer 13 gesetzte Zverev auf den französischen Qualifikanten Hugo Grenier (27).

Zverev, der das Masters-1000-Turnier 2018 und 2021 gewonnen hatte, musste im ersten Satz wegen offensichtlicher Oberschenkelprobleme eine Behandlungspause nehmen.

Nach dem verlorenen Tiebreak holte sich der Hamburger auch dank seines guten Aufschlags die Sätze zwei und drei. Um 1:22 Uhr verwandelte Zverev seinen ersten Matchball. Beim ATP-Turnier in München in der vergangenen Woche war er noch an seiner Auftakthürde gescheitert.

"Das war ein sehr wichtiges Match für mich, besonders nach den Problemen bei Drei-Satz-Matches in diesem Jahr", sagte Zverev. "Ich denke, es waren ein, zwei Punkte, die das Match entschieden haben. Ich bin natürlich sehr glücklich, wie es gelaufen ist."

Daniel Altmaier (24) und Yannick Hanfmann (31) hatten bereits zuvor überraschend die dritte Runde erreicht. Altmaier und Hanfmann treffen nun im Duell um den Achtelfinaleinzug aufeinander.