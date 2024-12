Star-Koch hinter Gitter: Alfons Schuhbeck droht 2025 das nächste Desaster

Alfons Schuhbeck (75) wurde zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. © Sven Hoppe/dpa

Seit Juni wurde gegen Schuhbeck wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs ermittelt. Im Oktober erhob die Staatsanwaltschaft München I Anklage gegen den 75-Jährigen.

Die Ermittlungsbehörde wirft dem Star-Koch vor, Coronahilfen und andere Subventionen in Höhe von 460.000 Euro erschlichen zu haben.

Außerdem soll er Krankenkassenbeiträge für seine Mitarbeiter im großen Stil gar nicht oder verspätet gezahlt zu haben. Laut Anklage soll er in 212 Fällen 260.000 Euro Beiträge an gesetzliche Krankenkassen gar nicht bezahlt und in 267 Fällen rund 700.000 Euro nicht fristgerecht bezahlt haben.

45 Bände umfassen die Ermittlungsakten, die Anklageschrift hat 124 Seiten.